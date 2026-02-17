Abogados Cristianos llevará a los Tribunales la cesión de la Casa del Temple de Toledo a la Fundación de Cultura Islámica

La Fundación Española de Abogados Cristianos, en representación de la Asociación Orden Soberana del Pueblo Templario, ha solicitado al Ministerio de Cultura la revisión de oficio y nulidad de la Orden por la que se otorgó una concesión sobre la Casa del Temple, situada en la calle Soledad de Toledo, a la Fundación de Cultura Islámica (Funci).

La organización anuncia acciones judiciales si no se revoca la cesión del acto administrativo por parte del Ministerio en una operación que entiende se ha hecho "a dedo".

"El inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), posee elementos históricos de época andalusí, pero está vinculado históricamente a la Orden de los Caballeros Templarios tras la conquista cristiana de Toledo en 1085, habiendo sido su sede y emblema", recuerdan.

En este sentido, Abogados Cristianos denuncia que esta cesión se realizó "de forma directa, sin mediar procedimiento de concurrencia competitiva ni convocatoria pública, pese a tratarse de un bien de dominio público estatal afecto al servicio cultural". Por ello, consideran que incurre en "nulidad de pleno derecho", al haberse "prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", vulnerando los principios de publicidad, transparencia y objetividad exigidos por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La entidad advierte que de consumarse la cesión, podrían producirse "alteraciones irreversibles en un inmueble de más de mil años de antigüedad" con el perjuicio económico que podría suponer para el Estado en caso de indemnizaciones futuras.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha lamentado que "el Gobierno no puede entregar el patrimonio cristiano de España como si fuera una moneda de cambio político".

"Los bienes históricos son de todos los españoles; debe protegerlos y respetarlos”, ha sentenciado.

Centro de Estudios

Funci anunciaba a comienzos de enero que, una vez culminada la cesión del inmueble por parte del Ministerio, tenía prevista la puesta en marcha de un Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico (Ceti).

Así, en su previsión se encuentra la reapertura de esta casa palaciega de origen andalusí con actividades enfocadas a "recuperar el legado de al-Ándalus en Castilla-La Mancha", tales como encuentros, talleres, ciclos de conferencias y cursos de formación sobre este periodo histórico y el Toledo islámico.

La recuperación de este espacio también contempla la instalación de un punto expositivo con visitas guiadas y un espacio de consulta para estudiantes e historiadores gracias a la instalación de un fondo bibliográfico de referencia.

La Casa del Temple se erige sobre una estructura andalusí que data de los siglos XI y XII, que está sustentada por las bóvedas del sótano y organizada en torno a un patio central, con diversos salones y alcobas en la planta baja y algorfas en la superior.

Entre sus elementos destacan un salón ricamente decorado, que se ha datado entre época califal y taifa, numerosas yeserías y maderas decoradas con motivos caligráficos árabes y vegetales.

La cesión del inmueble se hizo oficial el pasado 16 de octubre de 2025, mediante una Orden del Ministerio de Cultura y el acta de entrega a la Funci se firmó el 14 de noviembre en el Museo Sefardí.