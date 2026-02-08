Talavera mantiene activos todos los recursos ante una situación que continúa "complicada": "La prioridad es proteger a los vecinos"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, continúa supervisando personalmente las labores que se están realizando en las calles afectadas. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reconocido este domingo tras la reunión del Centro de Coordinación de Operaciones Municipal (CECOPAL) que la ciudad sigue atravesando una situación "complicada" debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Gregorio ha enviado un mensaje de tranquilidad a los vecinos debido a que "todos los recursos municipales y de emergencia están plenamente activados y coordinados, trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de nuestros vecinos". Al mismo tiempo, ha pedido "máxima prudencia y responsabilidad ciudadana en un momento que requiere la colaboración de todos".

Actualmente permanecen cortadas al tráfico varias calles de la ciudad, entre ellas calle San Martín; calle Mula con callejón Ideal; calle Bancaleros; calle Cristo en sentido Portiña de Salvador (desde calle Luis Jiménez hasta calle San Clemente, sentido Badajoz); así como desde la noche del sábado, calle El Carmen, calle Campana y Plaza San Andrés.

El alcalde, José Julián Gregorio, agradece la labor de los servicios de emergencia y reafirma su compromiso con los vecinos ante la “complicada” situación que atraviesa la ciudad debido a las adversidades meteorológicas. pic.twitter.com/dl3LBLICJX — Ayto Talavera (@TalaveraAyto) February 8, 2026

Además, todos los parques municipales permanecen cerrados y la Policía Local ha reforzado la señalización y las cintas perimetrales, instando a la ciudadanía a no acceder a estas zonas bajo ningún concepto.

Prioridad absoluta

Con el fin de facilitar la movilidad, el Ayuntamiento ha anunciado que, desde este lunes y hasta el miércoles incluido, el estacionamiento regulado (zona azul) quedará exento de pago en toda la ciudad.

También se ha habilitado el parking del Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas (JAJE) para los vehículos de los vecinos afectados por las inundaciones.

El Consorcio de Bomberos actúa en la ciudad junto con INFOCAM, mientras que Protección Civil mantiene la vigilancia de los perímetros, arroyos y atención a familias dependientes. La Policía Local continúa con su labor de control y seguridad. La emergencia se mantiene en nivel 1 del PRICAM, con el río Tajo en nivel rojo y el río Alberche en nivel naranja.

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, en la reunión del CECOPAL. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El alcalde ha insistido en que "la prioridad absoluta es proteger a las personas" y ha recalcado que "seguimos evaluando la situación minuto a minuto y adoptaremos todas las medidas necesarias mientras dure esta emergencia".

El Ayuntamiento ha recomendado a la población: no transitar ni acceder a parques o zonas balizadas; asegurar elementos colgantes en viviendas y balcones; no bajar a trasteros ni garajes en zonas afectadas; y evitar el uso de ascensores. En caso de emergencia, se pide contactar con el 112 o con la Policía Local en el 092.

Gregorio ha concluido agradeciendo "el comportamiento ejemplar de los vecinos y el enorme esfuerzo de todos los servicios implicados", subrayando la importancia de seguir únicamente la información oficial para garantizar la seguridad de todos.