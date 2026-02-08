Mora (Toledo) convoca los concursos nacionales y regionales de la LXVIII Fiesta del Olivo: "Los premios aumentan"

El Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha organizado, un año más, con motivo de la LXVIII Fiesta del Olivo varios concursos nacionales y regionales. Una festividad que se celebrará entre el 25 y el 27 de abril y que está declarada de Interés Turístico Nacional.

El regidor moracho, Emilio Bravo, ha apuntado en nota de prensa que este año se han aumentado "sustancialmente" algunos de los premios, con el objetivo de conseguir más participación y calidad de los diseños, obras y trabajos participantes que "contribuya a engrandecer aún más nuestra Fiesta".

Los concursos nacionales convocados son el Concurso Nacional de Carteles, que servirá para anunciar la 68º Edición de la Fiesta, que este año pasa de dos premios (cartel anunciador y portada del programa) a uno solo, con el objetivo de unificar la imagen en todos los soportes donde la Fiesta se promocionará.

Además, el Ayuntamiento de Mora ha aumentado su dotación hasta los 1.000 euros para el ganador, 400 euros más que en ediciones anteriores. El plazo de presentación de trabajos termina el próximo 20 de febrero.

Aumento de dotaciones

El LVIII Certamen Nacional de Pintura 'Manuel de Gracia', también aumenta en 2.000 euros su dotación, para este año 2026 llegar hasta los 6.000 euros para el ganador de su Categoría Nacional (anteriormente dotado con 4.000 euros). El plazo de presentación de obras para participar en la Pre-Selección del concurso termina el próximo 13 de marzo.

En lo que se refiere al LVIII Certamen Nacional de Poesía 'Rafael Fernández Pombo', está dotado con un único premio de 1.500 euros para el poemario que resulte ganador. El plazo de presentación de trabajos terminará el próximo 7 de abril.

Los Concursos Regionales arrancan con la convocatoria del Concurso Regional de Aceite de Oliva Virgen Extra, los prestigiosos Premios 'Olivo de Oro' de Mora. El concurso se convoca en sus dos categorías: Variedad Cornicabra (la autóctona de esta localidad toledana y mayoritaria en la DO montes de Toledo), y la Categoría 'Otras Variedades', donde las almazaras y cooperativas pueden presentar aceites extraídos de cualquier variedad de aceituna. El plazo de inscripción termina el viernes 27 de febrero.

En el próximo mes, más concretamente el domingo 15 de marzo, se celebrará el XXVIII Concurso Regional de Poda de Olivo, "la escamonda moracha", sin duda, el decano de este tipo de concursos en la región que, como en cada una de sus anteriores ediciones, reunirá a los mejores podadores de la región en una magnífica jornada festiva en el maravilloso "paraje de La Solana", enclavado en el inmenso mar de olivos moracho.

Toda la información, bases e inscripciones online están a disposición el portal web del Ayuntamiento de Mora, en la página de la Fiesta del Olivo.