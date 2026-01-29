Cortada la carretera de subida al hospital del Valle de Toledo tras los desprendimientos de roca del talud del margen de la vía

Corte de la carretera de subida al Valle de Toledo.

La carretera de subida al Valle de Toledo ha sido cortada tras producirse desprendimientos de rocas y arena del talud del margen derecho de la vía. Se trata de la TO-3100, que va desde el Hotel Los Cigarrales hasta la zona del Parador y el Hospital del Valle.

Las intensas lluvias registradas en la capital castellanomanchega en las últimas horas han ablandado el talud y han provocado estos desprendimientos alrededor de las 7.30 horas de la mañana de este jueves.

En la zona se encuentran agentes de la Policía Local y trabajadores de la empresa Construcciones García Lozoya, que ya trabajan para solventar la situación retirando las rocas desprendidas y saneando el talud para dejar la carretera transitable.

Desprendimientos en la carretera de subida al Valle de Toledo.

Trabajos en la carretera de subida al Valle de Toledo.

Por el momento, no hay una hora aproximada para la apertura de la vía, aunque se prevé que la situación quede resuelta a lo largo de la mañana.

No obstante, existe una alternativa para acceder al Hospital del Valle a través de la circunvalación de la CM-40, desde la zona de Cobisa, Argés y Burguillos.