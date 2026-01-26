Yuncos (Toledo) volverá a celebrar la fiesta en honor a San Blas con el Toro Enmaromado como eje central

El Ayuntamiento de Yuncos (Toledo) ha presentado la programación de las Fiestas en honor a San Blas 2026, una celebración que constituye una de las principales señas de identidad del municipio y que volverá a situar a la localidad como referente cultural y festivo de Castilla-La Mancha, con el Toro Enmaromado como eje central.

De hecho, esta manifestación festiva fue declarada Bien de Interés Turístico Regional en 2017 y ha adquirido en los últimos años un marcado interés nacional, congregando a aficionados al toro procedentes de numerosos puntos de España.

El alcalde de Yuncos, Gregorio Rodríguez, ha destacado el profundo significado de estas fiestas para el municipio durante unos días que "unen fe, tradición, cultura y sentimiento popular, y nos permiten mostrar con orgullo quiénes somos como pueblo".

Rodríguez ha puesto en valor el origen y evolución del festejo del toro enmaromado, cuyo germen se sitúa en el 'Toro Aguardiente' de 1978 y que "desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un patrimonio vivo de Yuncos, reconocido oficialmente como Bien de Interés Turístico Regional y con una proyección que ya es claramente nacional".

Además, el alcalde ha querido subrayar que uno de los momentos más solemnes de la programación es "el traslado en procesión de San Blas hasta el muro, donde es colocado para presidir el festejo antes de la suelta del toro". Posteriormente, ha destacado "la parada del animal en ese mismo punto, cuando los maromeros regresan antes de introducirlo de nuevo en el cajón" y que constituye "uno de los actos más representativos de nuestras fiestas".

Toro Enmaromado de Yuncos (Toledo).

“La Asociación del Toro Enmaromado, con más de 800 socios, y la Hermandad de San Blas desempeñan un papel esencial. Su compromiso demuestra la unión del pueblo de Yuncos en torno a sus tradiciones", ha añadido Rodríguez.

Variedad del programa

Por su parte, la concejala de Festejos, Teresa Plaza, ha destacado el trabajo organizativo para "ofrecer un programa equilibrado, participativo y respetuoso con nuestras tradiciones".

"La programación combina los actos religiosos en honor a San Blas, los eventos tradicionales, actividades con Chocolaterito, la mascota del Toro Enmaromado, muy querida por los más pequeños, los fuegos artificiales y una importante apuesta por la música y el ocio, con orquestas de primer nivel que llenarán de ambiente festivo la Plaza de la Villa durante varias noches", ha asegurado en referencia a la variedad de actividades.

Desde la Concejalía de Cultura Juventud, Comunicación y Turismo, Carlos Gamboa ha destacado el valor cultural, identitario y promocional de las Fiestas de San Blas dentro y fuera del municipio.

"Las fiestas de San Blas son una expresión viva de la identidad cultural de Yuncos. No hablamos solo de un evento festivo, sino de un legado que se transmite de generación en generación y que forma parte del patrimonio inmaterial de nuestro municipio", ha apuntado.

Por último, Gamboa ha reivindicado el carácter singular del Toro Enmaromado, "un festejo con unas características propias muy definidas, basado en el respeto al animal, en la destreza de los maromeros y en un ritual colectivo que se mantiene fiel a sus raíces. Todo ello lo convierte en una manifestación cultural única dentro del panorama festivo nacional".