Vox quiere el solar del Virgen de la Salud de Toledo para activar su 'innovador plan' con vivienda y rascacielos en menos de 1 año

El Ayuntamiento de Toledo vendió en 1960 al Instituto Nacional de Previsión el solar en el que hoy en día se levanta el antiguo hospital por el equivalente a 6.000 euros. razón de cincuenta pesetas/metro cuadrado” Óscar Huertas

El Grupo Municipal del partido presentará una moción al próximo pleno para que la Seguridad Social y, en su caso el Sescam, reviertan antes de un año al Ayuntamiento de Toledo el solar que ocupa el antiguo hospital Virgen de la Salud, dado que "ya no cumple la prestación sanitaria para la que fue vendido este terreno municipal, en 1960, al entonces Instituto Nacional de la Previsión".

Vox quiere recuperar así para el Ayuntamiento de Toledo el solar del antiguo hospital Virgen de la Salud, en el barrio de Palomarejos, para dar una nueva vida a estos terrenos con vivienda e incluso un innovador rascacielos para intentar revertir la crisis de esta zona de la ciudad desde que la infraestructura sanitaria cerró sus puertas en diciembre de 2021.

En la exposición de motivos de la moción, el portavoz de Vox, Juan Marín, recuerda que, “mediante escritura pública, con fecha 14 de septiembre de 1960, consta que el Ayuntamiento de Toledo vendió al Instituto Nacional de Previsión el solar en el que hoy en día se levanta el hospital Virgen de la Salud, por precio de 996.750 pesetas, equivalentes a 5.990,59 euros, a razón de cincuenta pesetas/metro cuadrado”.

Marín explica que “el Instituto Nacional de Previsión construyó la Residencia Sanitaria, para cuyo fin se enajenó y adquirió la parcela descrita, cuya gestión fue transferida a la Junta, cuando las competencias sanitarias pasaron del Estado a la Comunidad de Castilla-La Mancha, cumpliendo su finalidad hasta el traslado de sus servicios al nuevo Hospital Universitario de Toledo, lo que provocó el cese de la actividad sanitaria”.

En este sentido, el portavoz de Vox recalca que “a día de la fecha ni el suelo entonces enajenado ni la construcción levantada sobre ellos cumplen la finalidad prevista que motivó su enajenación por parte del Ayuntamiento de Toledo y su adquisición por parte del entonces Instituto Nacional de Previsión, ni ninguna otra con adscripción a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que la gestión ha venido siendo desempañada por la Consejería de Sanidad”.

“Considerando el cese absoluto de la finalidad y de la actividad que ocasionaron la enajenación de la parcela anterior propiedad del Ayuntamiento de Toledo, justo es recuperar su titularidad, pidiendo su reversión a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de poder disponer de la misma para los fines, usos, utilidades y aprovechamientos urbanísticos que correspondan”, añade Marín.

Dinamización de Palomarejos

El portavoz de Vox destaca la importancia de recuperar ese espacio, “teniendo en cuenta que es básico para el barrio de Palomarejos, en un momento en que el Ayuntamiento ha iniciado la tramitación de un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), que ha de delimitar los nuevos usos y actividades que resulten de la aprobación definitiva de dicho documento”.

Así pues, el partido de Abascal propone instar a la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su caso, al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en función de las competencias concurrentes que pudieran darse, que acuerde la reversión a favor del Ayuntamiento de Toledo de la parcela que fue adquirida en 1960 por el Instituto Nacional de Previsión para la construcción del Virgen de la Salud, “sin perjuicio de la actualización del precio que fue objeto de aquella transmisión, a día de la fecha”.

En la moción, Marín insiste en que esta reversión se haga “lo antes posible” y, en concreto, antes de un año, “para no condicionar ni perjudicar la ordenación, planificación y ejecución de nuevas actividades urbanísticas que permitan la dinamización, reactivación, rehabilitación y nuevos desarrollos del barrio de Palomarejos en un cercano y próximo futuro, dado que actualmente se está redactando el POM de Toledo”.

El Plan de Florentino

Por último, se propone habilitar al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y al concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, para que lleven a efecto los actos precisos para alcanzar el buen fin de lo aprobado, sin perjuicio de informar y dar cuenta a este Pleno de sus resultados y de la adopción por este acuerdo definitivo que corresponda en el ejercicio de sus competencias.

Florentino Delgado ha planteado desde el inicio de la legislatura -recientemente con planos físicos- un nuevo futuro para esa zona de la ciudad con un Plan que contempla la construcción de vivienda, nuevos espacios públicos y una torre de 20 plantas para oficinas, entre otras opciones en altura como un rascacielos, para dinamizar el barrio y ofrecer una alternativa arquitectónica moderna.