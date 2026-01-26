Los trabajadores del Hospital Virgen del Valle, en Toledo, protestarán este miércoles contra su cierre

Los trabajadores del Hospital Virgen del Valle de Toledo se concentrarán este miércoles 28 de enero para protestar contra el traslado de este centro geriátrico al Hospital Universitario de Toledo (HUT). Una medida que, según advierten, supondrá en la práctica el cierre de un recurso asistencial de referencia.

La movilización, convocada bajo el lema "Todos contra el cierre del Hospital Virgen del Valle", arrancará a las 11:30 horas a las puertas del centro y cuenta con el respaldo de CSIF.

El sindicato ha lamentado la "postura despótica" del Gobierno regional, que mantiene el proceso como irreversible pese al criterio de los profesionales y a las más de 8.000 firmas recogidas entre trabajadores, pacientes y familiares que se oponen al traslado.

CSIF ha advertido de que la transferencia supondrá el cierre de un hospital geriátrico especializado que funciona desde 1986 y que constituye un recurso clave para la atención de pacientes mayores, dependientes y especialmente vulnerables.

A su juicio, se perderá un modelo asistencial específico y de carácter sociosanitario, además de un espacio fundamental para la formación de profesionales.

Pérdida de 160 camas

El sindicato también ha señalado que el traslado implicará la pérdida efectiva de las 160 camas de hospitalización de las que dispone actualmente el Virgen del Valle y agravará la presión asistencial del Hospital Universitario de Toledo.

El centro hospitalario ubicado en el Polígono toledano ya presenta, según CSIF, un servicio de urgencias "totalmente sobrepasado", problemas de disponibilidad de camas y dificultades de acceso derivadas del elevado volumen de desplazamientos y la falta de aparcamiento.

En este contexto, CSIF ha alertado de que concentrar toda la atención geriátrica en el HUT irá en detrimento de la calidad asistencial, tanto para los pacientes mayores como para el conjunto de usuarios del hospital.

El Hospital Virgen del Valle funciona en la actualidad como un centro geriátrico de referencia, con camas de media y larga estancia, rehabilitación y hospital de día, en un entorno especialmente adaptado a personas mayores y dependientes. Profesionales y familias destacan su experiencia en cuidados específicos a pacientes frágiles y su modelo asistencial diferenciado.

El plan del Gobierno regional pasa por integrar los servicios del Virgen del Valle y del Hospital Provincial en el Hospital Universitario de Toledo, dentro de una estrategia para concentrar los recursos sanitarios en un único gran complejo.

En septiembre de 2025, la Junta de Comunidades aprobó la contratación del Plan Funcional para esta integración, con un importe cercano a los 1,8 millones de euros.