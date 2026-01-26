Toledo impulsará un monumento conjunto en memoria del papa Juan Pablo II y del cardenal Marcelo

Juan Pablo II llegó al barrio de Santa María de Benquerencia, de Toledo, procedente de Guadalupe, acompañado del Cardenal don Marcelo González Martín el 4 de noviembre de 1982.

La capital regional ha dado un paso en la preservación de su memoria histórica reciente con la creación de la Asociación Cultural Toledo Futuro. Esta plataforma nace con la misión de impulsar un monumento conjunto que rinda homenaje al papa Juan Pablo II y al cardenal Don Marcelo González Martín.

Según explican desde el colectivo a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la iniciativa surge del convencimiento de que "Toledo mantiene una deuda pendiente con ambos, cuya huella sigue vigente en la ciudad".

El proyecto ha diseñado un Comité de Honor que une a las principales administraciones. En este órgano participan el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; y la presidenta de la Diputación Provincial, Conchi Cedillo.

El objetivo es honrar tanto la histórica visita del pontífice en noviembre de 1982 al barrio del Polígono como los 23 años en la Archidiócesis de Don Marcelo, quien entre 1971 y 1995 desarrolló su labor en Toledo.

La dirección de la asociación recae en el abogado del Estado Fernando Díaz Moreno, quien ejerce como presidente del Comité Organizador. Le acompaña en la vicepresidencia el sacerdote Santiago Calvo Valencia, antiguo secretario personal de Don Marcelo y uno de los principales custodios de su legado. Junto a él, los sacerdotes José Fernando González Espuela y Alfonso Fernández Benito refuerzan el compromiso de la institución por poner en valor la figura del cardenal a título póstumo.

La estructura operativa se completa con Emilio Santiago Martínez Morales y Sonsoles Garrido Polonio, mientras que la gestión económica recae en los especialistas fiscales Eulogio Pinato Castaño y Lucía Gutiérrez Álvarez, bajo la coordinación general de Vicente Romera.

El equipo de vocales es multidisciplinar e integra a profesionales como el arquitecto Jesús Corroto, gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, y Eduardo Sánchez Butragueño, presidente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas.

El carácter transversal de la asociación se refleja también en la presencia de figuras de la vida pública como los exalcaldes Juan Ignacio de Mesa Ruiz y Joaquín Sánchez Garrido, junto a representantes actuales del ayuntamiento de Toledo y la diputación como José Manuel Velasco Retamosa, Ana Pérez Álvarez y Tomás Manuel Arribas.

Finalmente, el ámbito técnico y académico se ve reforzado por un grupo de expertos en derecho, arquitectura, arqueología e historia, entre los que se encuentran José Manuel Quijorna, Juan Gutiérrez, Pedro Feliciano Pantoja y los historiadores Miguel Ángel Dionisio y Enrique Carrascosa o el exconsejero de Educación, Ángel Felpeto.

Esta red de colaboración con representación de las principales órdenes religiosas de la ciudad, desde los Franciscanos y Carmelitas hasta las Hijas de la Caridad y los Hermanos Maristas, consolidando así un proyecto que aspira a ser un símbolo de unidad para todos los toledanos.