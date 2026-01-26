Toledo aprenderá de Madrid para mejorar su servicio de autobuses urbanos: "Queremos adaptarlo a la realidad actual"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha firmado un acuerdo de colaboración con su homólogo madrileño, José Luis Martínez-Almeida, para avanzar en la mejora del servicio de transporte público urbano de la capital regional.

El protocolo se ha suscrito este lunes en el Palacio de Cibeles de la capital de España, con la participación del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo, Iñaki Jiménez, y del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

Según Velázquez, el convenio permitirá "mejorar el servicio de transporte urbano de la ciudad con el conocimiento que aporta la EMT del Ayuntamiento de Madrid, especialmente de cara a la elaboración del nuevo contrato del servicio".

Un momento de la reunión.

El alcalde ha añadido que el objetivo es "ser mucho más eficaces, mucho más competitivos y ofrecer un mejor servicio a todos los ciudadanos de Toledo, adaptado a la realidad actual de la ciudad".

Velázquez ha recordado que Toledo "ha cambiado mucho en los últimos años" y que, dentro de las limitaciones del contrato vigente, se han realizado todas las modificaciones posibles para acercar el servicio a los ciudadanos y mejorar su eficacia.

No obstante, ha indicado que el nuevo contrato "requiere llegar a más sitios, más lugares, y prestar un mejor servicio a los toledanos".

Marco de cooperación

El acuerdo, que no contempla contraprestación económica, establece un marco de cooperación para trabajar conjuntamente en la prestación del servicio público de transporte urbano y sus infraestructuras, con el fin de detectar acciones de mejora en procesos y estructuras, optimizar recursos, simplificar procedimientos y garantizar la eficiencia de los recursos públicos.

También prevé el intercambio de información y experiencias entre ambas ciudades y la posibilidad de desarrollar actuaciones de interés común.

Para supervisar el cumplimiento del acuerdo, se creará una comisión mixta de seguimiento, integrada por al menos dos representantes de cada ayuntamiento, que se reunirá al menos una vez al año y será la encargada de resolver dudas, supervisar el cumplimiento del convenio y proponer nuevos acuerdos específicos.

El mejor contrato posible

El alcalde de Toledo ha concluido que "este acuerdo se realiza precisamente para sacar el mejor contrato posible, que cuente con las mejores prestaciones para los toledanos y que nos permita disponer de un servicio de transporte público que sea plenamente satisfactorio para todos sus usuarios".

Este convenio refuerza una colaboración histórica entre Toledo y Madrid en el sector del transporte urbano. Tras la DANA de septiembre de 2023, que inundó las cocheras de Unauto y dejó fuera de servicio buena parte de la flota de autobuses de Toledo, el Ayuntamiento de Madrid cedió 15 autobuses de la EMT propulsados por gas natural.

Estos vehículos, enviados desde el centro de operaciones de La Elipa, comenzaron a operar en Toledo al día siguiente, recuperando aproximadamente el 50 % del servicio mientras se evaluaban y reparaban los daños.

La cesión, de carácter temporal y sin coste para la concesionaria toledana, fue calificada como un hecho sin precedentes entre ciudades españolas. Dichos autobuses todavía siguen en circulación por las calles toledanas.