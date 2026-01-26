El ciclo '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' de la Diputación de Toledo comenzará el sábado en Consuegra: cómo inscribirse

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, que dirige el vicepresidente, Joaquín Romera, pone en marcha una nueva edición del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', una iniciativa ya consolidada que busca reforzar la proyección turística de la provincia a partir de su patrimonio histórico y cultural.

La temporada 2026 comenzará en el castillo de Consuegra, símbolo del legado histórico de la comarca de La Mancha y uno de los conjuntos patrimoniales más reconocibles del territorio toledano. Como novedad, en esta ocasión, este primer castillo está dedicado a los más pequeños y a sus familias.

La primera de las experiencias tendrá lugar el sábado 31 de enero en el castillo de La Muela y se desarrollará en dos pases, con un aforo máximo de 60 personas por turno, adaptado a las características del espacio.

Teatro, música y fantasía para descubrir el castillo

El primer pase comenzará a las 11 horas con el espectáculo teatral 'Aventuras y Desventuras de Don Quijote de La Mancha', a cargo del grupo Teatro Vitela de Consuegra.

A continuación, en el salón del castillo, la empresa Oartis Gestión Cultural ofrecerá el espectáculo musical, de magia y cuentacuentos 'La Noche en la que el Viento avisó a Consuegra', una propuesta participativa que invita a grandes y pequeños a adentrarse en la historia y los secretos del castillo y de los molinos que lo rodean.

La actividad concluirá sobre las 14 horas con un tapeo de sabor manchego ofrecido por el restaurante Jardines de Consuegra, como muestra de la riqueza gastronómica de la comarca.

El segundo pase será idéntico al primero y se desarrollará por la tarde, desde las 16 hasta las 19 horas, con el mismo programa de actividades.

Inscripción gratuita con plazas limitadas

Las personas interesadas en participar deberán realizar su reserva a través del formulario habilitado en la página web www.turismoprovinciatoledo.es. Cada solicitud deberá incluir nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto. Y se permitirá un máximo de cinco plazas por reserva, siempre que correspondan a la misma unidad familiar.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción, con confirmación posterior por vía telefónica, donde también se indicará el punto de encuentro. Será necesario presentarse diez minutos antes del inicio de la actividad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 26 al 30 de enero, ambos inclusive. Una vez cubiertas las plazas disponibles y la lista de espera, el sistema cerrará automáticamente las reservas.

Con este programa, la Diputación de Toledo reafirma su "compromiso con la conservación, difusión y dinamización del patrimonio histórico de la provincia, apostando por un turismo cultural de calidad, accesible y ligado al desarrollo local".

El resto de castillos que formarán parte de '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026', tal y como se ha anunciado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), serán los de Orgaz, Seseña, Maqueda, Los Yébenes, Toledo, Guadamur, Oropesa, Malpica de Tajo, Mascaraque, Casarrubios del Monte y Escalona.