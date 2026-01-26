La Catedral de Toledo inicia este jueves su VIII Centenario con un pregón "abierto a toda la ciudad"

La Catedral de Toledo, Primada de España, dará este jueves 29 de enero a las 19:30 horas el pistoletazo de salida a la conmemoración del VIII Centenario del inicio de la construcción de su templo gótico, con un pregón abierto a toda la ciudadanía.

El acto inaugural, que se celebrará con acceso libre hasta completar el aforo por la Puerta Llana, busca subrayar el carácter participativo de una efeméride que pretende involucrar a toda la ciudad.

Durante el pregón se presentará la agenda de actos y celebraciones que conformarán la programación del VIII Centenario a lo largo de los próximos dos años.

El programa incluye exposiciones artísticas, conciertos de distintos formatos, encuentros culturales, congresos y actividades dirigidas a familias, jóvenes y al público en general.

Formato especial

Según la Catedral, el objetivo es que el VIII Centenario sea "una celebración compartida por toda la ciudad", con una agenda "viva y en evolución que dinamizará la vida de Toledo" y reforzará el papel histórico del templo como referente cultural y patrimonial.

El pregón inaugural contará con un formato especial, preparado con sorpresas que se revelarán únicamente durante el acto, subrayando así su carácter único y la importancia de este primer hito público dentro de la conmemoración.

Con este evento, la Catedral de Toledo inicia oficialmente una de las celebraciones culturales más relevantes de los próximos años, destinada a convertirse en un verdadero punto de encuentro para ciudadanos y visitantes interesados en la historia, el arte y la cultura de la ciudad.