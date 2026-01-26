La Bonoloto sonríe con un premio de segunda categoría recaído en una administración de Talavera de la Reina

Administración número 4 de Talavera de la Reina. Loterías y Apuestas del Estado

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha repartido un premio de 61.280,98 euros en Talavera de la Reina (Toledo), correspondiente a un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario).

Según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado en una nota de prensa, el boleto ganador ha sido sellado en la Administración de Loterías número 4 de Talavera de la Reina, situado en la calle San Francisco, y ha sido uno de los dos premiados en esta categoría en el sorteo de este domingo.

El otro boleto agraciado de segunda categoría ha sido validado en la localidad de Onda, en la provincia de Castellón.

Asimismo, no se registraron acertantes de primera categoría, por lo que el bote generado se pondrá en juego en el próximo sorteo de la Bonoloto, en el que un único ganador podría llevarse un premio de 600.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 12, 19, 13, 41, 26 y 30, con el 28 como complementario y el 7 como reintegro.