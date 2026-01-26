Autobuses sin calefacción a 2 ºC: los problemas en la línea Talavera de la Reina-Toledo no remiten

La Plataforma de Afectados por el Transporte de Talavera de la Reina ha vuelto a denunciar nuevas incidencias en la línea de autobús que conecta la ciudad de la cerámica con Toledo y que cuya concesión corresponde a la empresa Monbus. En esta ocasión, se quejan de situaciones como viajes sin calefacción en los vehículos a temperaturas de 2 ºC.

El penúltimo capítulo denunciado por este colectivo tenía lugar el pasado 20 de enero, según ha explicado la presidenta de la plataforma, Rosa de los Ríos. En una publicación en redes sociales, aseguraba que el autobús que cubría el trayecto de las 6:00 horas carecía de calefacción, un problema que se volvió a dar en otros horarios de la ruta.

"Las temperaturas están siendo de menos 2 grados a primera hora de la mañana. ¿Ahora necesitamos viajar con edredón para no sufrir una neumonía?", se preguntaba.

Pese a que la Junta de Castilla-La Mancha ha impuesto una sanción de 14.500 euros por las continuas incidencias registradas en esta línea, De los Ríos lamentaba que la empresa "no cambia en nada y le es completamente indiferente" esta "sanción irrisoria".

"Estamos sufriendo tener que viajar en la línea VCM066 de autobús Talavera de la Reina/Toledo y viceversa desde hace 19 meses un servicio público indigno, nefasto y peligroso. ¿Para cuándo la rescisión del contrato actual con Monbus?", ha finalizado.

Ruidos y retrasos

No obstante, este no es el único contratiempo que la plataforma ha elevado al Gobierno regional en las últimas semanas. En diferentes correos electrónicos, a los que ha tenido acceso la agencia Efe, hablan de los retrasos continuados de los autobuses, que no cumplen su hora de salida, lo que hace que varios pasajeros lleguen tarde a sus puestos de trabajo. Como ejemplo describen la situación vivida el pasado 24 de enero, cuando unos fallos en un autobús en Toledo provocó que la llegada de Talavera se retrasase desde las 00:30 horas hasta las 02:15 horas.



Entre otras incidencias, en uno de los correos electrónicos denuncian que el pasado 13 de enero el autobús hizo el viaje "con un ruido atronador", para el que la empresa adjudicataria del servicio no puso ninguna solución. Además, señalan las vibraciones que se notaban en todos los asientos del autobús que prestó el servicio el 16 de enero, y que el 22 de enero un vehículo hizo el servicio con toda la luna rajada, con el riesgo de que se hubiera producido "una desgracia".