Alerta por rachas de viento de hasta 90 km/h en Castilla-La Mancha este martes: piden extremar las precauciones

El paso de la borrasca Joseph comenzará a notarse este martes en Castilla-La Mancha. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de color amarillo en toda la comunidad autónoma por vientos de 79-80 km/h salvo en las comarcas de las Sierras de Alcaraz y Segura (Albacete) donde esta alerta es de color naranja por rachas que podrían superar los 90.

Ante esta situación, tanto el Ayuntamiento de Toledo como el de Talavera de la Reina han emitido recomendaciones especiales a sus ciudadanos en los que piden extremar las precauciones.

El Consistorio capitalino, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, ha anunciado la activación de forma preventiva el Protocolo de Cierre de Parques y Jardines, en fase de seguimiento.

Esto quiere decir que aunque no se haya decretado la clausura de los parques municipales, sí se mantiene una vigilancia reforzada porque la combinación de las rachas de viento previstas y las lluvias registradas en días anteriores, podrían haber afectado a la estabilidad del terreno y del arbolado en algunos puntos

Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y en los desplazamientos habituales.

Como recomendaciones, piden evitar el tránsito por zonas ajardinadas y parques con arbolado de gran volumen; extremar la precaución al atravesar parques o jardines en los itinerarios de acceso a centros educativos, especialmente en los horarios de entrada y salida de los colegios; no permanecer bajo árboles, ramas, marquesinas u otros elementos susceptibles de desprendimiento; y atender las indicaciones de la Policía Local y del personal municipal.

Talavera de la Reina