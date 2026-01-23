Concepción Cedillo: "Sabor a Toledo se celebrará en septiembre y será el epicentro del turismo gastronómico"

La Diputación de Toledo llega a FITUR 2026 con un modelo turístico definido, coherente y ambicioso, pensado para generar oportunidades en todo el territorio y durante los doce meses del año. La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, detalla en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la estrategia con la que la institución quiere consolidar a la provincia como un destino de experiencias, identidad y calidad.

Identidad, territorio y cohesión vertebran una apuesta que prioriza la calidad frente a la cantidad y que entiende el turismo como una auténtica política pública de desarrollo económico y social. La desestacionalización, el impulso al medio rural y la puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y gastronómico son los ejes de una hoja de ruta que marca el horizonte de 2026.

Iniciativas como "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias", el refuerzo del oleoturismo, la promoción turística itinerante o el nacimiento de la feria gastronómica SABOR A TOLEDO ejemplifican un mensaje claro: la provincia no solo se visita, se vive. Una invitación a descubrir Toledo como un destino de sensaciones, historia y futuro.

P. Toledo da un salto cualitativo en su modelo turístico: identidad, territorio y experiencias para los 12 meses del año.

R. La Diputación de Toledo presenta en FITUR una estrategia turística ambiciosa y coherente que consolida lo iniciado y proyecta a la provincia hacia un modelo basado en la calidad, la experiencia y la cohesión territorial. Cinco ejes estructuran una apuesta clara por el desarrollo económico, la identidad y las oportunidades reales para todos los municipios.

P. ¿Qué papel juega FITUR para la Diputación de Toledo y qué mensaje principal quiere trasladar la provincia en esta edición?

R. FITUR es el gran escaparate del turismo mundial, pero para la provincia de Toledo es mucho más que una feria. Es un espacio de compromiso, de responsabilidad institucional y de visión de futuro.

Desde la Diputación entendemos el turismo como una política pública estratégica, capaz de generar desarrollo económico, empleo, cohesión territorial y oportunidades, especialmente en los municipios que más lo necesitan.

Por eso, el mensaje es claro: la provincia de Toledo avanza, consolida lo iniciado y da un salto cualitativo en su modelo turístico.

"Nuestro modelo turístico es coherente, sostenible y profundamente vinculado a la identidad de nuestros pueblos"

P. ¿En qué consiste el modelo turístico que impulsa la Diputación de Toledo y cuáles son los ejes estratégicos que marcarán la oferta turística en 2026?

R. El modelo turístico de la provincia de Toledo apuesta por la calidad frente a la cantidad, por la experiencia frente al consumo rápido y por el territorio frente a la concentración. Es un modelo coherente, sostenible y profundamente vinculado a la identidad de nuestros pueblos.

Para 2026, esta estrategia se articula en cinco grandes ejes que vertebran la oferta turística provincial y refuerzan el papel del turismo como herramienta de desarrollo equilibrado.

P. ¿Qué balance hace la Diputación del proyecto "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias" y cómo se consolida esta iniciativa el próximo año?

R. El balance no puede ser más positivo. "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias" ha permitido vertebrar la provincia, desestacionalizar el turismo y posicionar nuestro patrimonio defensivo como un recurso cultural, económico y turístico de primer nivel.

En 2026, el proyecto no solo se mantiene, sino que se consolida como una línea estructural de la política turística provincial. Las experiencias se desarrollarán en Consuegra, Orgaz, Seseña, Maqueda, Los Yébenes, Toledo, Guadamur, Oropesa, Malpica de Tajo, Mascaraque, Casarrubios del Monte y Escalona. Doce municipios, doce castillos y doce experiencias únicas que convierten el pasado en una oportunidad de futuro.

P. ¿Por qué el oleoturismo se ha convertido en una apuesta clave para la provincia de Toledo y qué novedades presenta en 2026?

R. La provincia de Toledo es una de las grandes potencias oleícolas de España, y esa fortaleza debía traducirse en una política turística diferenciadora. Por eso, la Diputación ha apostado con decisión por el oleoturismo, integrando producción, territorio, cultura y experiencia.

En 2026, esta apuesta se refuerza con una presencia destacada en el World Olive Oil Exhibition, donde la Diputación contará con un stand más amplio, participativo y experiencial, con degustaciones, demostraciones en directo y encuentros profesionales que visibilizan el valor de nuestros aceites y el trabajo de agricultores, cooperativas y almazaras.

P. ¿Cómo contribuye el turismo a reforzar la identidad histórica, cultural y la cohesión territorial de la provincia, especialmente en los municipios rurales?

R. La provincia de Toledo es historia viva y un recurso pedagógico, cultural y turístico de primer orden. A través de sus pueblos, tradiciones y patrimonio, el visitante puede recorrer los grandes capítulos de la historia de España.

Desde la Diputación seguimos apoyando de manera decidida los eventos históricos, culturales y tradicionales que organizan los municipios, reforzando este respaldo en 2026 con más recursos, asistencia técnica y acompañamiento institucional. Proteger nuestras raíces es también generar oportunidades de futuro.

"La primera edición de SABOR A TOLEDO se celebrará el próximo mes de septiembre en el Parque de la Vega"

P. ¿Qué es SABOR A TOLEDO y por qué supone un hito en la estrategia de turismo gastronómico de la Diputación?

R. SABOR A TOLEDO es la mayor apuesta realizada nunca por la Diputación de Toledo en materia de turismo gastronómico. Su primera edición se celebrará el próximo mes de septiembre y nace para apoyar a los emprendedores, a los productos de kilómetro cero y a la hostelería de la provincia.

El Parque de la Vega, en la ciudad de Toledo, se convertirá en el epicentro del turismo gastronómico regional y en un referente nacional. Será un espacio de sensaciones y experiencias donde el visitante podrá conocer, saborear y sentir la provincia a través de su cocina.

P. ¿Qué mensaje final quiere trasladar la Diputación de Toledo a quienes se acercan a la provincia como destino turístico?

R. La provincia de Toledo tiene un modelo turístico claro, coherente y ambicioso. Un modelo que apuesta por el territorio, por la identidad y por las personas.

Desde la Diputación de Toledo se invita no solo a conocer la provincia, sino a vivirla: recorrer sus pueblos, descubrir su historia y saborear su tierra.

Toledo es turismo. Toledo es historia. Toledo es sensaciones y experiencias.