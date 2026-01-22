La Catedral de Toledo se proyecta al mundo desde FITUR con el VIII Centenario como gran acontecimiento universal

La Catedral de Toledo ha presentado este jueves en el espacio de Turespaña en FITUR las claves del VIII Centenario del inicio de su construcción, una conmemoración concebida como un gran acontecimiento cultural, patrimonial y espiritual de proyección internacional.

El acto, celebrado en el estand de Turespaña, se integra en la agenda oficial del organismo y ha reunido a responsables del programa conmemorativo y a representantes institucionales para avanzar los principales ejes de una celebración que se va a prolongar durante los próximos dos años.

La programación del VIII Centenario despliega una propuesta "ambiciosa y diversa", con grandes exposiciones, conciertos, ciclos musicales, encuentros culturales y científicos, celebraciones devocionales y actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico del templo.

La jornada ha sido inaugurada por la jefa de Área de Turismo Cultural y Marketing de Contenidos de Turespaña, Natalia Briales, quien ha subrayado que el Centenario supone "una oportunidad única para reforzar y proyectar el papel de Toledo como un destino internacional de turismo cultural y religioso", ligado al conocimiento, la sostenibilidad y el respeto al patrimonio.

José Pablo Sabrido y Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha trasladado el apoyo del Ejecutivo central a esta efeméride y ha reflexionado sobre el significado profundo de la Catedral de Toledo como "símbolo de trascendencia".

Durante su intervención, ha señalado que la fe está en el origen de estas grandes construcciones, fruto de un trabajo prolongado en el tiempo que une lo divino y lo humano a través de la arquitectura monumental, y ha recordado el papel histórico de las catedrales como espacios que "ordenaban y articulaban la vida de la sociedad".

Sabrido ha destacado además que los 800 años de la Catedral de Toledo representan un mensaje de "paz en torno a la fe", con una proyección que trasciende lo local y sitúa a España en el foco cultural y religioso internacional.

La música como patrimonio vivo

Uno de los grandes ejes del VIII Centenario será la música. El responsable de la programación musical y director del Festival El Greco de la Real Fundación de Toledo, Juan José Montero, ha avanzado que el programa incluirá cuatro Batallas de Órganos, la recreación de la música vinculada al cardenal Cisneros y un Simposio de Musicología dedicado al archivo musical de la Catedral.

La música ha sido, durante siglos, uno de los grandes patrimonios históricos del templo, ligado a la liturgia, al órgano y al canto, con una tradición propia de enorme valor cultural que el Centenario quiere recuperar y proyectar hacia el presente.

La gran exposición 'Primada'’

El canónigo responsable de Patrimonio de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer Grenesche, ha presentado la Gran Exposición Primada, uno de los hitos centrales de la conmemoración.

La muestra se inaugurará el 25 de mayo de 2026 y permanecerá abierta hasta el 14 de octubre en el interior del propio templo.

Reunirá más de 350 obras maestras que recorren ocho siglos de arte, fe y patrimonio, con nombres como El Greco, Velázquez, Zurbarán, Bellini o Luca Giordano.

Se trata de una exposición concebida para "mostrar la Catedral sin ocultar la Catedral", desarrollada dentro del propio espacio catedralicio y pensada como un acontecimiento cultural sin precedentes.

Vocación universal

El acto ha sido clausurado por el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, quien ha puesto el acento en el sentido del VIII Centenario como celebración de "una historia viva que sigue dialogando con el presente y proyectándose hacia el futuro".

Juan Pedro Sánchez Gamero, deán de la Catedral de Toledo.

Entre los hitos más relevantes, ha avanzado el pregón inaugural, que tendrá lugar el próximo jueves 29, así como encuentros nacionales e internacionales, celebraciones devocionales como el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario y una amplia agenda cultural con conciertos dirigidos a jóvenes y familias.

Sánchez Gamero ha recordado que el VIII Centenario ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público, una consideración que subraya su relevancia cultural, espiritual y patrimonial y permitirá reforzar su proyección nacional e internacional.

Asimismo, ha destacado el compromiso del Centenario con la accesibilidad y la inclusión, con la colaboración de la ONCE para facilitar el acceso al patrimonio y a las actividades a personas con discapacidad.

El programa completo del VIII Centenario, concebido como una agenda viva y en constante evolución, puede consultarse en la renovada página web oficial de la Catedral de Toledo, que se presenta como espacio de referencia para la información y el seguimiento de esta conmemoración histórica.