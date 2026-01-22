El alumnado del Gregorio Marañón vuelve el lunes a las aulas con un refuerzo educativo para garantizar la convivencia

El alumnado del colegio Gregorio Marañón de Toledo volverá a las aulas el próximo lunes tras una semana de huelga. La protesta se inició contra las "agresiones" y "conductas violentas reiteradas" que, desde hace seis cursos, ejerce un compañero que actualmente cursa tercero de primaria.

Así lo ha indicado la portavoz de los progenitores a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha tras la reunión celebrada este jueves con el delegado de Educación en Toledo, José Gutiérrez. En la cita, el Gobierno regional se ha comprometido a "ampliar los medios materiales" en el centro para supervisar la conducta del menor y evitar agresiones físicas y verbales en el aula, el comedor y el recreo.

Este refuerzo educativo se aplicará durante la jornada lectiva y el horario de comedor —donde se han producido varios incidentes—, abarcando tanto el tiempo dentro del aula como fuera de ella, según informan fuentes consultadas por este medio.

El encuentro, calificado como "largo", se ha desarrollado en un clima de diálogo y buena voluntad. Educación se ha comprometido a supervisar "prácticamente a diario" las incidencias y las medidas adoptadas para adaptarlas a las necesidades que surjan. Se trata de un protocolo flexible con el que pretenden revertir los problemas de convivencia de los últimos años.

"No son medidas cerradas y la periodicidad de revisión será corta", explica la portavoz, quien celebra que "el lunes volvamos a la normalidad" (este viernes es festivo local en Toledo).

Además, se han creado canales de comunicación "más eficaces" con la Inspección Educativa y la Delegación. Asimismo, las familias han obtenido un conocimiento "más amplio" sobre el contexto del menor, abordando la situación con nuevos matices.

Esta mañana, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha abogado por trabajar para "reconducir" la conducta del alumno. El consejero del área, Amador Pastor, se ha mostrado comprensivo con el malestar de los padres, pero ha recordado que "los menores no pueden ser expulsados del sistema educativo" y que es necesario trabajar para corregir determinadas conductas.

El consejero ha reconocido en Fitur que "algunas veces los planteamientos de solución no son compartidos por la comunidad educativa", aunque ha subrayado el esfuerzo de la administración.

Finalmente, Pastor ha enfatizado que la reunión de este jueves busca alcanzar un acuerdo para establecer los recursos necesarios y "reconstruir la convivencia dañada por la conducta de este chaval".