Un profesor de un instituto de Seseña agrede al director a las puertas del centro con varios alumnos delante

Un profesor del IES Margarita Salas, en Seseña (Toledo), agredió este martes al director del centro a las puertas del edificio. El incidente, ocurrido a primera hora de la mañana ante la presencia de varios alumnos menores de edad, motivó la intervención inmediata de las autoridades de seguridad.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, los agentes se personaron en el instituto tras recibir un aviso por "insultos y golpes". Tras interrogar al director, a la jefa de estudios y a otros docentes, se pudo reconstruir parte del conflicto.

El director manifestó que el agresor, un docente de unos 60 años, suele acceder a las aulas de otros compañeros para criticar su labor docente y "proferir insultos".

El equipo directivo sostiene, según la Guardia Civil, que el profesor "no se encuentra en condiciones de impartir clase" y ha anunciado que presentará una denuncia formal por lo sucedido.

El agresor no ha acudido al instituto este miércoles. Desde la Consejería de Educación confirman que la Inspección Educativa ya está trabajando en el caso para recabar todos los datos y evaluar las medidas pertinentes. "Actualmente, el servicio de inspección está actuando", han señalado fuentes del Gobierno regional.

A pesar de que en redes sociales se convocó una protesta a las puertas del centro para esta mañana, la concentración finalmente no se llevó a cabo.

El alcalde de Seseña, Jaime de Hita, ha informado de que la jornada escolar transcurre con "normalidad y calma". Para garantizar esta tranquilidad, la Policía Local ha mantenido una presencia disuasoria en las inmediaciones.

El regidor ha recordado que las competencias educativas pertenecen a la Junta de Comunidades y ha hecho un llamamiento a la calma de toda la comunidad educativa, condenando cualquier tipo de violencia en el entorno escolar.