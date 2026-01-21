Intento de estafa en Toledo: piden dinero para Cáritas suplantando la identidad de varios sacerdotes

Centro de Formación Santa Teresa de Calcuta de Cáritas, ubicado en el barrio del Polígono de Toledo.

Cáritas Diocesana ha dado la voz de alarma por un posible fraude por suplantación de identidad de vicarios episcopales en Toledo. Según ha denunciado la entidad, han detectado llamadas telefónicas que imitan la voz de don Ángel Camuñas y otros párrocos para solicitar transferencias bancarias urgentes en nombre de Cáritas.

Personas no identificadas están realizando llamadas telefónicas suplantando la identidad de Ángel Camuñas, vicario episcopal de Asuntos Económicos, así como de otros vicarios de la Archidiócesis, indica el colectivo de la Iglesia Católica.

Los estafadores utilizan la imitación de voz para dar veracidad al engaño. Durante la llamada, se dirigen a sus interlocutores solicitando una transferencia bancaria rápida, alegando que el dinero es necesario para ayudar a una familia que supuestamente está bajo su tutela o que les ha pedido auxilio de forma urgente.

La entidad ha enviado un mensaje a través de Whatsapp para instar a los responsables, voluntarios y equipos de Cáritas a no hacer caso a estas peticiones, no realizar ninguna transferencia ni movimiento de fondos y consultar y preguntar ante cualquier duda antes de tomar cualquier medida.

Se ha solicitado que esta información se pase a todos los equipos y se difunda lo máximo posible por redes sociales para evitar que el engaño surta efecto.