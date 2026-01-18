Imagen de un contenedor de recogida de vidrio.

Toledo

Toledo dobla la cantidad de vidrio reciclada en el Casco Histórico en apenas dos meses: "Hemos pasado de 12 toneladas a 30"

El Consistorio y Ecovidrio han instalado 48 contenedores de 240 litros en esta zona de la ciudad dentro del 'Plan Integral Toledo Recicla Vidrio'.

El Ayuntamiento de Toledo ha celebrado el éxito del 'Plan Integral Toledo Recicla Vidrio' , impulsado junto a Ecovidrio, que ha posibilitado que las cifras de material reciclado hayan pasado de 12 toneladas recogidas en el mes de agosto a 30 en octubre solo en el barrio del Casco Histórico.

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha señalado el éxito de esta política medioambiental y confía en que se consolide y aumenten las cifras de recogida de "este material reciclable al cien por cien y que tiene una larga vida, especialmente en el último mes de diciembre con motivo de las celebraciones navideñas".

En una nota de prensa, el Consistorio subraya que gracias a este plan, se han instalado 48 contenedores de 240 litros en todo el Casco Histórico y se ha puesto en marcha una campaña de información dirigida a más de 4.600 domicilios.

Velazquez- Reciclaje puerta a puerta vidrio

La campaña también ha incorporado nuevas rutas a la campaña ‘Puerta a Puerta’ dirigida a los 147 establecimientos hosteleros a los que se les entregaron 130 cubos específicos para almacenar vidrio, ya que el sector consume más del 50% de los envases de vidrio de un solo uso.

"Estas actuaciones se suman a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Toledo para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos del Casco Histórico, entre ellas, la eliminación del bolseo, la puesta en marcha de dos ecopuntos para facilitar el reciclaje en el barrio o la implantación de puntos limpios móviles en toda la ciudad", recuerdan desde el Consistorio.