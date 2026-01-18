Toledo dobla la cantidad de vidrio reciclada en el Casco Histórico en apenas dos meses: "Hemos pasado de 12 toneladas a 30"

El Ayuntamiento de Toledo ha celebrado el éxito del 'Plan Integral Toledo Recicla Vidrio' , impulsado junto a Ecovidrio, que ha posibilitado que las cifras de material reciclado hayan pasado de 12 toneladas recogidas en el mes de agosto a 30 en octubre solo en el barrio del Casco Histórico.

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha señalado el éxito de esta política medioambiental y confía en que se consolide y aumenten las cifras de recogida de "este material reciclable al cien por cien y que tiene una larga vida, especialmente en el último mes de diciembre con motivo de las celebraciones navideñas".

En una nota de prensa, el Consistorio subraya que gracias a este plan, se han instalado 48 contenedores de 240 litros en todo el Casco Histórico y se ha puesto en marcha una campaña de información dirigida a más de 4.600 domicilios.

La campaña también ha incorporado nuevas rutas a la campaña ‘Puerta a Puerta’ dirigida a los 147 establecimientos hosteleros a los que se les entregaron 130 cubos específicos para almacenar vidrio, ya que el sector consume más del 50% de los envases de vidrio de un solo uso.

"Estas actuaciones se suman a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Toledo para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos del Casco Histórico, entre ellas, la eliminación del bolseo, la puesta en marcha de dos ecopuntos para facilitar el reciclaje en el barrio o la implantación de puntos limpios móviles en toda la ciudad", recuerdan desde el Consistorio.