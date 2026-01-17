Susto en el parque comercial La Abadía de Toledo: el personal sofoca un pequeño incendio eléctrico sin heridos

Un pequeño incendio declarado este mediodía en el parque comercial La Abadía, en Toledo, ha quedado en un incidente menor gracias a la rápida actuación de los trabajadores del centro. El suceso no ha causado heridos ni daños.

El servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 11:58 horas, tras activarse la alarma en un cuarto de contadores exterior situado en las inmediaciones del restaurante Ginos. El fuego se ha originado concretamente en la línea de suministro eléctrico que da servicio a la tienda Juguettos, explican a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha desde el Ayuntamiento de Toledo.

Al detectar la salida de humo, el personal del centro ha intervenido de inmediato. Fue el propio encargado del establecimiento afectado quien ha extinguido las llamas con un extintor, indican las mismas fuentes.

Debido a la conexión de las instalaciones, una pequeña cantidad de humo se ha filtrado por las canaletas hacia otros locales colindantes, aunque sin causar consecuencias de importancia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Toledo, así como patrullas de la Policía Nacional y Policía Local.

A su llegada, los bomberos han confirmado que el fuego ya estaba apagado y procedieron a inspeccionar la zona, ventilar los espacios afectados y asegurar la instalación. Como medida preventiva, se ha cortado la línea eléctrica dañada, sin que esto haya alterado la actividad general del resto del parque comercial.