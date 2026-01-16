Un total de 15 campanarios de Toledo tocarán a la vez el próximo 24 de enero con motivo del Torneo de Campanas

Un total de 15 campanarios de Toledo participarán el próximo 24 de enero en un Torneo de Campanas conmemorativo del 800 aniversario de la Catedral Primada. Un evento con una duración de 45 minutos que estará estructurado en cuatro tiempos concebidos como un recorrido sonoro por la historia, la memoria y la celebración del templo gótico.

La interpretación, bajo la dirección de Juan José Montero, correrá a cargo de los Seises de la Catedral y la Asociación de Campaneros de Madrid, especialistas en el tañido manual tradicional.

Durante 40 minutos, los campanarios sonarán de manera coordinada en una obra estructurada en cuatro partes concebida como "un recorrido sonoro por la historia, la memoria y la celebración de la catedral (1226-2026)", tal y como ha indicado la Real Fundación de Toledo.

Las dos primeras partes estarán dedicadas a la recreación de toques de campanas antiguos, inspirados en los usos medievales de Toledo, evocando el paisaje sonoro de la ciudad en el siglo XIII.

La tercera parte consistirá en un toque de difuntos en memoria de Fernando III el Santo, rey bajo cuyo reinado se puso la primera piedra del templo, y de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo e impulsor decisivo del proyecto.

Por último, el torneo culminará con un toque de gloria, en el que todos los campanarios participantes harán sonar sus campanas de forma conjunta.

Campanarios participantes

- Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo.

- Iglesia de Santo Tomé.

- Iglesia de El Salvador.

- Iglesia de San Andrés.

- Iglesia de San Cipriano.

- Iglesia de San Nicolás.

- Iglesia de San Sebastián.

- Convento de San Clemente.

- Convento de las Comendadoras de Santiago.

- Convento de las Concepcionistas.

-Convento de Carmelitas Descalzos.

- Convento de Santo Domingo el Real.

- Convento de Santo Domingo el Antiguo.

- Convento de las Jerónimas de San Pablo.

- Convento de San Antonio.