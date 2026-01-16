Toledo opta a un premio de hasta un millón y medio de euros si es Capital Europea de la Cultura: "Es un evento magno"

El Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun ya tiene un dossier de 60 páginas con la propuesta de la capital regional.

Toledo ya ha puesto en marcha la maquinaria oficial para transformar su realidad urbana y social a través del arte y la cultura. El equipo de la ciudad registró su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 el pasado 23 de diciembre con el título 'Toledo Shaping Culture'. Competirá con Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Oviedo, Mallorca y Potries, en Valencia.

La página web oficial explica así el lema de la candidatura: "Shaping Culture es la sabia manera de dar forma al mañana. Es el pulso de Toledo, la fuerza con la que esta ciudad ha sabido reinventarse siempre y que hoy proyecta hacia Europa".

La propuesta, un dossier de 60 páginas, que ya se encuentra en el Ministerio de Cultura, "no es solo un catálogo de actividades". El coordinador general de la candidatura, Emilio Martínez Morales, explica que el objetivo es proyectar el legado humanista de la ciudad hacia el futuro, buscando "una verdadera transformación" de la capital regional.

El logo y la creatividad de la candidatura se presentaron el pasado noviembre en el Teatro de Rojas en un acto con representantes de la sociedad toledana y del mundo cultural. Javier Longobardo

"No se trata de organizar un gran programa de festejos y punto, sino de demostrar que Toledo no es una ciudad de pasado sino de cultura viva", destaca.

La ambición económica del proyecto es de calado. Basándose en las cifras de ciudades antecesoras, Toledo estima poder movilizar "entre 20 y 50 millones de euros" durante el año del título. Madrid lo ostentó en 1992, Santiago de Compostela en 2000, Salamanca en 2002 y San Sebastián en 2016.

"Es un acontecimiento magno", recalca Martínez Morales, para el que se requerirá una "combinación" de fondos públicos y una apuesta por el patrocinio privado.

Bonificaciones y un premio millonario

Para facilitar esta llegada de capital, la ciudad solicitará al Gobierno la designación como evento de excepcional interés público. El espejo en el que se miran es el Año Greco 2014, que logró un cambio de paradigma cultural y económico en la ciudad gracias a las exenciones fiscales que incentivaron el mecenazgo.

Si Toledo resulta elegida podrá recibir el premio Melina Mercouri, dotado con 1,5 millones de euros. Este galardón rinde homenaje a la exministra griega impulsora de la iniciativa y su pago se haría efectivo a finales de marzo de 2031 tras el visto bueno de un comité de diez expertos europeos.

Fases del proceso

La candidatura nace con un gran respaldo institucional y social, elementos que el comité de selección —designado por la Unión Europea— valorará en la primera criba prevista para la primavera de 2026.

En esa fase, una delegación toledana de diez personas, que incluirá al director artístico Tomás Alía y perfiles de la Real Fundación, defenderá el proyecto en una entrevista de 30 minutos ante el Ministerio.

Si la capital regional supera esa primera fase, deberá concretar el programa definitivo antes de la elección final en la primavera de 2027. Toledo ya ha iniciado contactos con la Embajada de España en Malta, país que comparte la capitalidad en 2031 con la ciudad de Victoria (Rabat).

Aunque rivales como Jerez o Las Palmas ya han avanzado en hermanamientos con la ciudad maltesa, Toledo confía en la solidez de su propuesta frente al resto de aspirantes.