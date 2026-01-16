Toledo dedica una rotonda a las enfermeras junto al hospital del Polígono por el día del patrón: "Reconoce su entrega ejemplar"

Se trata de la rotonda situada en la confluencia de las calles Guadiana con Estenilla y con la avenida Boladiez junto al HUT.

El Ayuntamiento de Toledo dedicará una rotonda a las enfermeras de la provincia a propuesta del Colegio de Enfermería. El reconocimiento se hará efectivo el próximo 23 de enero, coincidiendo con la festividad del patrón de la ciudad, San Ildefonso, dentro de los Honores y Distinciones que este año también distinguen a la Catedral Primada y a las concejalas pioneras de la democracia con los máximos honores.

La ubicación de este espacio se encuentra en la confluencia de las calles Río Guadiana, Río Esterilla y la avenida del Río Boladiez, en las proximidades del Hospital Universitario de Toledo.

Desde el Colegio de Enfermería explican que se trata de “un gesto cargado de simbolismo que reconoce y pone en valor el compromiso, la abnegación y la vocación de servicio de las enfermeras, profesionales esenciales para el cuidado de la ciudadanía”.

Roberto Martín Ramírez, presidente de la institución colegial, que celebrará próximamente su 125 aniversario, señala que este homenaje contribuye a "visibilizar el trabajo realizado en centros de salud, hospitales, docencia e investigación".

Según indica Martín, “las enfermeras de la provincia de Toledo han demostrado, especialmente en los momentos más difíciles, una entrega ejemplar a toda la sociedad, ejerciendo su profesión con humanidad, cercanía y una profunda responsabilidad social”.

Asimismo, el Colegio destaca la sensibilidad del alcalde, Carlos Velázquez, al impulsar una iniciativa que muestra públicamente la labor de unos profesionales que sostienen el sistema sanitario con un trabajo “muchas veces silencioso, pero imprescindible”.

Junto a este colectivo, el Ayuntamiento también distinguirá en la misma jornada a María Ángeles Martínez, Luis Béjar, Pepe Castro, Mariano García Ruipérez, Álvaro Nodal y al grupo Veintiuno.

El colectivo destaca que, con esta rotonda, "la profesión enfermera es reconocida y se hace más visible al formar parte del paisaje cotidiano de la ciudad, convirtiéndose en un recordatorio permanente del valor del cuidado y el compromiso con la ciudadanía".