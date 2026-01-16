El PSOE cede y apoya los Honores de Toledo por San Ildefonso en un Pleno sin consenso por el 'no' de IU

El Ayuntamiento de Toledo ha celebrado este viernes un Pleno extraordinario para ratificar la relación de Honores y Distinciones de la Ciudad para 2026. La sesión ha estado marcada por el giro del PSOE, que ha pasado de la abstención al ‘sí’, y por el voto en contra de Izquierda Unida, que ha impedido que los reconocimientos salgan adelante por unanimidad.

El portavoz de IU, Txema Fernández, ha recalcado que el expediente se ha aprobado "por mayoría, pero no por consenso". Fernández ha mantenido un discurso muy crítico, calificando de "indecente" el olvido de la reivindicativa Asociación de Vecinos 'El Tajo' del Polígono en su 50 aniversario.

Ha tildado de "expediente cobarde" el de Luis Alfredo Béjar, al considerar que se oculta su militancia en el PCE y su labor como concejal en el Ayuntamiento mientras se le premia como escritor. Además, ha cargado contra la Medalla a la Catedral, a la que ha definido como "refugio de chivatos" en la posguerra.

Por su parte, la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha justificado su apoyo final para no empañar el reconocimiento a los galardonados, aunque ha exigido al alcalde que tramite estos expedientes con mayor antelación para no recurrir a fórmulas "improvisadas".

De la Cruz ha instado a Carlos Velázquez a contar con el resto de la Corporación en asuntos de "especial relevancia" y le ha pedido que trate estas distinciones con "más sensibilidad y diálogo", recordándole que son honores que concede la ciudad en su conjunto y no solo el equipo de Gobierno.

El concejal del PP Juanjo Alcalde ha agradecido el apoyo final del PSOE, pero ha aprovechado para señalar la "crisis" en el grupo del principal partido de la oposición. "Dijeron una cosa en comisión (celebrada el lunes, donde se abstuvieron) y ahora la contraria por sus discrepancias internas", ha afeado Alcalde.

Por su parte, la 'popular' edil de Cultura, Ana Pérez, y el portavoz de Vox, Juan Marín, han defendido la pluralidad de unos premios que reconocen el trabajo por Toledo por encima de siglas políticas.

Los protagonistas del 23 de enero

La Catedral Primada recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad por su VIII Centenario, en una edición que también otorga el título de Hija Predilecta a la presidenta de la Cámara de Comercio, María de los Ángeles Martínez, y al que fuera concejal y docente Luis Alfredo Béjar (a título póstumo).

Como Hijos Adoptivos se reconoce al archivero Mariano García Ruipérez y al pediatra Álvaro Nodal, mientras que el fotógrafo Pepe Castro y el grupo Veintiuno serán nombrados Ciudadanos de Honor.

El Consistorio también ensalzará el 23 de enero, Día del patrón San Ildefonso, la figura de las primeras concejalas de 1979 (Mª Mercedes Teresa Fernández, Concepción Partearroyo y Mª Isabel Buendía) como concejalas honorarias.

En el callejero, el Colegio de Enfermería contará con una rotonda en el Polígono junto al Hospital Universitario y el bibliotecario Antonio Casado Poyales, fallecido en 2025, dará nombre a la biblioteca de Buenavista.