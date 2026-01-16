Noelia de la Cruz, la concejala del PSOE de Toledo que celebra el BIC del damasquinado como hija y nieta de artesanos

Desde su despacho en la sede del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, la concejala Noelia de la Cruz ha compartido un vídeo muy personal que va más allá de su cargo público. La portavoz ha querido celebrar la reciente protección del damasquinado de Toledo hablando, ante todo, como hija y nieta de damasquinadores.

“Este arte ha estado presente en mi casa desde que era muy pequeña”, confiesa en su publicación en redes sociales. Su vínculo con el oro y el acero es una herencia directa de su abuelo, Tiburcio de la Cruz, quien dedicó su vida entera al taller.

Tiburcio fue, además, compañero de Mariano San Félix, el maestro vivo más veterano de la ciudad que, a sus 86 años, representa la excelencia de este oficio.

Para De la Cruz, el valor de este reconocimiento reside en la defensa de la técnica tradicional. “Conozco de primera mano lo que supone: el esfuerzo, el tiempo, el empeño y el cuidado por el detalle para hacer piezas únicas”, subraya, celebrando que el BIC proteja específicamente el damasquinado hecho a mano.

Esta reacción llega tras la aprobación oficial de la distinción el pasado día 13 en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y su posterior publicación en el Diario Oficial el día 14. Con este blindaje, el damasquinado se consolida como el “alma e identidad de Toledo”, destaca la concejala.

La socialista ha cerrado su intervención agradeciendo a la Fundación Damasquinado de Toledo su lucha por el sector: “Por fin se reconoce el arte que acompañó a mi familia”.

En su rol público, De la Cruz ha participado este viernes en el pleno extraordinario del Ayuntamiento, donde se han ratificado los Honores y Distinciones de la ciudad que se entregarán el próximo 23 de enero por San Ildefonso.

Asimismo, la sesión ha servido para la aprobación definitiva del Presupuesto de 2026, tras desestimarse la alegación presentada por la empresa de las escuelas infantiles, permitiendo así que las cuentas municipales entren en vigor.