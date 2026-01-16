CSIC investigará el enclave donde se esconde la iglesia visigoda más antigua de la provincia de Toledo

La Diputación Provincial de Toledo ha aprobado un convenio de cooperación con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Escuela de Estudios Árabes, con el objetivo de impulsar la investigación y la protección del Sitio Histórico de Santa María de Melque, ubicado en San Martín de Montalbán.

El acuerdo, que cuenta con una aportación económica de 6.000 euros por parte de la Diputación, permitirá desarrollar un programa de actuaciones centrado en el estudio del periodo mozárabe en el enclave, así como en la conservación de sus restos arqueológicos y la difusión de su valor cultural y turístico.

La colaboración con el CSIC incluye la realización de trabajos especializados de investigación arqueológica, consolidación arquitectónica y divulgación científica.

Entre las acciones previstas se encuentran la conservación de elementos arquitectónicos del conjunto monástico, la elaboración de estudios sobre la ocupación mozárabe, la creación de materiales para la musealización del yacimiento y la actualización de los contenidos del centro de interpretación.

Motor de desarrollo

Además, se organizarán actividades de divulgación dirigidas tanto a la comunidad científica como al público general, con el fin de acercar este patrimonio singular a la ciudadanía y reforzar su visibilidad cultural y turística.

El diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, ha destacado la importancia de colaborar con instituciones de referencia como el CSIC para fomentar la investigación y la protección del patrimonio histórico y cultural de la provincia, subrayando su papel como motor de desarrollo cultural, social y económico, especialmente en el medio rural.

El Sitio Histórico de Santa María de Melque se consolida así como uno de los enclaves patrimoniales más relevantes de la provincia, reafirmando la apuesta de la Diputación por la cultura y la investigación como herramientas para la preservación del legado histórico y el impulso de proyectos de interés provincial.