Talavera de la Reina llevará a Fitur 2026 sus 18 Bienes de Interés Cultural: la presentación será el 24 de enero

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y la concejala de Turismo, Gelen Delgado, han anunciado este jueves que llevarán a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026 los 18 Bienes de Interés Cultural de la ciudad.

"Serán el eje de la promoción turística en esta nueva edición y son la Basílica Nuestra Señora del Prado, los Jardines Históricos del Prado, la Cerámica de Talavera, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Colegiata de Santa María La Mayor, el colegio Cervantes, el colegio de San Prudencio, el convento de la Encarnación de las Madres Bernardas, la hospedería de la Orden de Santiago, el Conjunto Histórico de la ciudad, el recinto amurallado, la iglesia de El Salvador de los Caballeros, la iglesia de Santiago El Nuevo, la iglesia de San Francisco, el Puente Viejo o de Santa Catalina, la Casa Palacio Calle del Sol 21, el Palacio de los Marqueses de Villatoya, la Soldadesca de Gamonal y la Villa Romana de El Saucedo de Talavera La Nueva", han detallado.

Un patrimonio que, según Gregorio, "convierte a Talavera en un referente cultural y nos hace ser conscientes de la importancia que tiene su conservación y recuperación".

"El Ayuntamiento está destinando muchos esfuerzos a restaurar nuestro patrimonio, como los 300.000 euros para restaurar la Basílica, con la ayuda de la Diputación. También aportará medio millón para la Casa de los Canónigos e invertiremos 2,6 millones de euros del 2 % cultural a la recuperación de la muralla, sus recorridos y conexión de los tramos de muralla de El Charcón y El Salvador", ha afirmado.

Por otro lado, ha indicado que Talavera también hará gala de la cerámica en Fitur desde el estand que ocupará en la sección dedicada al Patrimonio declarado por la Unesco en el pabellón de Castilla-La Mancha.

"Fitur 2026 se convertirá en un magnífico escaparate para nuestra ciudad, para seguir atrayendo visitantes que admiren la grandeza histórica de nuestra ciudad", ha expresado.

Foro Exceltur

Gelen Delgado ha anunciado que desde la Concejalía de Turismo asistirán al XIII Foro Exceltur de liderazgo turístico y tendrán una serie de reuniones que mantendrán tanto con entidades públicas como privadas en los días de Fitur.

La presentación de Talavera será el sábado 24 de enero donde se emitirá el vídeo promocional de la ciudad bajo el eslogan 'Talavera de la Reina, latidos de Historia'.

"Seguiremos apostando por un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con nuestro patrimonio. Firmaremos un convenio con Tlaxcala (México) y habrá acciones con la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica para iniciar otro nuevo proyecto donde Talavera tendrá un papel destacado en la ruta nacional de la agrupación", ha afirmado.

Turismo en Talavera

Por último, se ha referido al aumento del número de turistas que ha experimentado la ciudad en 2025, convirtiéndose en "un referente de destino turístico de interior".

Durante el pasado año se han contabilizado 7.400 visitantes que han recorrido la ciudad con guías oficiales y han visitado talleres cerámicos, el Museo Etnográfico ha recibido la visita de 12.400 personas, otras 1.200 han participado en actividades que de la concejalía de Artesanía y Turismo y por Talavera Ferial han pasado 80.000 personas.

Además, por primera vez se han abierto al público monumentos como la iglesia de Santa Catalina o La Colegial, con 1.850 visitantes, mientras que por la Oficina de Turismo han pasado 9.000 personas y por las murallas 8.050.

El mejor dato ha sido el de las pernoctaciones, que llega a 81.100, un aumento de 5.100 con respecto al año anterior.