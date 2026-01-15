La Policía de Toledo avisa, pero aún no multa, por incumplir la nueva ordenanza de turismo: "El afán es ordenar, no recaudar"

La "pionera" ordenanza de turismo de Toledo, en vigor desde el pasado 1 de enero, cumple sus primeros 15 días de aplicación. Durante este periodo de adaptación, la Policía Local ha comenzado a realizar "apercibimientos" a guías de free tours por el uso de banderines y elementos de reclamo prohibidos, así como por un exceso de aforo (más de 30 personas) en la calle Hombre de Palo, una de las tres vías con restricciones junto a la plaza del Consistorio y el pasadizo de Balaguer.

El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, defiende la profesionalidad de los agentes y subraya que el objetivo es equilibrar el motor económico de la ciudad con la calidad de vida vecinal en el barrio del Casco Histórico.

Ante las críticas del PSOE, que califica la normativa de "caos" con fines recaudatorios, Velasco defiende que "el afán es ordenar, no recaudar", añadiendo que se está avisando a profesionales que incumplen por desconocimiento, especialmente guías procedentes de otras ciudades, o a quienes intentan 'retar' la norma.

Velasco ha denunciado que algunos guías están intentando "acobardar" a los agentes con consultas irónicas sobre su vestimenta, recordando que la ilegalidad reside en el uso de elementos como reclamo comercial en la vía pública. "La norma es muy clara: no se pueden vender productos en la plaza de Zocodover ni utilizar elementos como reclamo", sentencia.

Por su parte, la concejala socialista Alicia Escalante sostiene que la ordenanza se ha implementado con "improvisación e imposición". Según el PSOE, la norma no aborda los problemas de base como la saturación de flujos y está generando un "conflicto social" y una sensación de "persecución hacia los trabajadores del sector".

El Consejo Local de Turismo

Respecto a la participación ciudadana y profesional, el cruce de declaraciones se ha centrado en el Consejo Local de Turismo tras la petición del PSOE de una constitución inmediata del organismo para analizar los efectos de la ordenanza.

Velasco aclara que el texto legal otorga un plazo de 30 días desde su entrada en vigor para solicitar a las entidades que designen a sus representantes. El Ayuntamiento ya ha iniciado este trámite y el Consejo se convocará una vez finalizado el plazo reglamentario este mes de enero. "Se convocará cuando corresponde, y no cuando lo diga el PSOE", concluye.