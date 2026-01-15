Todo listo en Gálvez para su fin de semana más mágico: San Antón inundará el pueblo con su fuego purificador

El Ayuntamiento de Gálvez (Toledo) ha presentado la programación de una nueva edición de la Fiesta de San Antón, una de las celebraciones más arraigadas en la identidad del municipio y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición, el simbolismo del fuego y la participación popular durante este fin de semana.

La programación ha sido dada a conocer por el alcalde galveño, Manuel Fernández, y el concejal de Turismo, Enrique Gamero, en una presentación en la que también ha estado presente el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, así como las concejalas Ana Silva, Virginia Cogolludo y Natalia Rodríguez.

Fernández ha subrayado que “San Antón es mucho más que una fiesta" para Gálvez. "Es una expresión viva de nuestra historia, de nuestra forma de entender la convivencia y del orgullo de un pueblo que, generación tras generación, ha sabido mantener una tradición única en Castilla-La Mancha”.

El regidor ha destacado además que la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional “supone un reconocimiento al trabajo de los vecinos y vecinas de Gálvez, a su implicación y a su capacidad para convertir una tradición local en un acontecimiento con proyección regional”, al tiempo que ha agradecido el respaldo de la Diputación y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su apoyo.

Fernández ha animado igualmente a visitantes de toda la provincia y de la región a acercarse a Gálvez este fin de semana para “vivir una experiencia auténtica, participativa y cargada de emoción, en la que el fuego, los sanantones y la hospitalidad de nuestro pueblo convierten cada rincón en parte de la fiesta”, aprovechando la degustación de productos típicos del cerdo que se celebrará el sábado a partir de las 20:30 horas en la plaza de la localidad.

Por su parte, Joaquín Romera ha destacado la singularidad de una celebración que “invita a participar, a disfrutar de la tradición y de un pueblo que lleva más de 200 años volcado en este evento”, una seña de identidad profundamente arraigada en Gálvez capaz de transformar sus calles en “un gran escenario de fuego, participación popular y emoción compartida”.

Joaquín Romera, vicepresidente de la Diputación de Toledo. Javier Longobardo

El vicepresidente de la Diputación también ha puesto en valor el compromiso del equipo de Gobierno local y el hito que ha supuesto la declaración de San Antón como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Por todo ello, ha animado a vecinos de toda la provincia a acercarse este fin de semana a Gálvez para conocer una fiesta “que congrega a cientos y miles de personas”, agradeciendo el esfuerzo del Ayuntamiento, de los vecinos, de los comerciantes y de todos los participantes que la mantienen viva “poniéndose sus trajes, caretas y pelucas para seguir haciendo grande esta fiesta de San Antón”.

“Queremos que la institución provincial sea un vecino más de la localidad de Gálvez”, contando con el respaldo de la Diputación para impulsar el patrimonio de la provincia

Programación

San Antón se desarrollará durante todo el fin de semana con un programa amplio y diverso que incluye actividades culturales, infantiles y festivas. Entre ellas se encuentran talleres dirigidos a los más pequeños, con la visita al Colegio San Juan de la Cruz de Gálvez y la entrega de cencerros, además de exposiciones que podrán visitarse hasta el 18 de enero en el antiguo Hogar del Pensionista, junto a distintas propuestas de animación como las charangas u orquesta durante la noche del sábado 17.

La jornada principal tendrá lugar el sábado 17 de enero, cuando Gálvez vivirá los actos más representativos de la fiesta. El encendido de las luminarias, la misa y procesión en honor a San Antón, la tradicional bendición de animales a las 13:00 horas, el reparto de las herraduras, la degustación de productos típicos y el esperado cortejo de sanantones volverán a recorrer las calles del municipio, transformándolas en un gran escenario marcado por el fuego, la tradición y el sentimiento colectivo.

Productos típicos de San Antón en Gálvez. Javier Longobardo

La programación ha tenido como prólogo el San Antón Solidario, celebrado el pasado domingo, una iniciativa de carácter benéfico organizada por la Asociación de Mujeres Amanecer, con la colaboración del Ayuntamiento de Gálvez, cuya recaudación se ha destinado a apoyar a los enfermos de ELA, poniendo de manifiesto el componente social y solidario que también forma parte de esta celebración.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Gálvez reafirma su apuesta por una fiesta que es símbolo de identidad, tradición y cohesión social, y que cada año refuerza la proyección cultural del municipio y su capacidad para atraer a visitantes interesados en celebraciones auténticas ligadas al territorio.

Sanantones

Si algo hace especial a esta fiesta son los sanantones, decenas de vecinos que, la noche del sábado, se disfrazan ocultando el rostro, el cuerpo y cualquier elemento que permita ser reconocidos.

Imagen de uno de los 'sanantones'. Javier Longobardo

Esta tradición centenaria, conocida como “correr el San Antón”, tiene como origen ahuyentar los malos espíritus del ganado y convierte la noche en un recorrido mágico de hoguera en hoguera, donde, sin hablar ni tocar, nadie puede identificar al sanantón que se acerca al fuego, preservando así el misterio y la esencia ancestral de la celebración.