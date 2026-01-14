La vivienda en Toledo ciudad roza el récord de la burbuja con una brecha por metro cuadrado de 1.000 euros entre barrios

La zona de Buenavista y las urbanizaciones de Valparaíso y La Legua ha registrado en diciembre de 2025 su máximo histórico.

Toledo cerró el año 2025 con el precio de la vivienda en venta en 1.911 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un incremento anual del 13,6 % y sitúa al mercado en niveles similares a diciembre de 2007 (1.988 euros). El valor actual se aproxima al máximo histórico de mayo de 2008, cuando se alcanzaron los 2.067 euros por metro cuadrado, según los datos del portal Idealista.

La tendencia al alza coincide con un mercado dinámico en Castilla-La Mancha. Según el INE, la compraventa de viviendas en la región creció un 21 % en julio y mantuvo repuntes de doble dígito durante varios meses del año pasado. Esta actividad ha impulsado los precios lejos del mínimo registrado en diciembre de 2016, cuando el metro cuadrado cayó hasta los 1.271 euros en la capital.

La ciudad presenta hoy una diferencia de 1.000 euros por metro cuadrado entre su zona más cara y la más barata. Para un piso de 80 metros cuadrados, la inversión varía drásticamente según el barrio. En la avenida de Europa y San Antón, el coste alcanza los 194.240 euros (2.428 euros por metro cuadrado), marcando un nuevo récord histórico este mes.

En el extremo opuesto, Santa Bárbara es el barrio más económico con un precio de 1.458 euros por metro cuadrado. Un piso de 80 metros en esta zona requiere un desembolso de 116.640 euros. Este barrio, junto a Palomarejos, cuenta con uno de los parques residenciales más antiguos de la capital. Santa Bárbara se sitúa todavía un 24 % por debajo de su máximo de 2010.

El Casco Histórico lideró las subidas anuales con un repunte del 21,5 %. Adquirir 80 metros cuadrados en el barrio antiguo cuesta 163.600 euros. Por su parte, en Buenavista, La Legua y Valparaíso, el precio medio se sitúa en 183.040 euros. Estas últimas zonas han alcanzado también su máximo histórico en diciembre de 2025 con un precio medio de 2.288 euros por metro cuadrado.

Los barrios de Azucaica y el Polígono (Santa María de Benquerencia) cerraron 2025 con un precio medio de 1.651 euros por metro cuadrado, lo que sitúa el coste de un piso de 80 metros en 132.080 euros.

Estas zonas de la periferia han registrado un incremento anual del 15,1 %, situándose apenas un 2,6 % por debajo de su máximo histórico, que fue alcanzado recientemente en noviembre de 2025.

Por su parte, la zona exclusiva de Los Cigarrales y La Bastida presenta un mercado diferenciado con un precio de 1.702 euros por metro cuadrado, lo que se traduce en un presupuesto de 136.160 euros para la misma superficie media de vivienda.