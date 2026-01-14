El pueblo de Toledo donde Julio Iglesias e Isabel Preysler se casaron bajo la mirada de cientos de fans y curiosos

El nombre de Julio Iglesias ha vuelto a los titulares de la prensa tras ser acusado de agresión sexual por dos extrabajadores de sus mansiones en el Caribe, una denuncia que ya investiga la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que ha abierto un intenso debate social y político en España.

Entre testimonios, rifirrafes y acusaciones cruzadas, cabe recordar que en apenas unos días se cumplen 55 años de "la boda del año" entre el cantante y compositor español y una entonces casi desconocida Isabel Preysler.

Aquel enlace, marcado por la ola de frío que sufrió el centro de la Península Ibérica, forma parte de la historia mediática del país y se celebró en una finca de Illescas, un pintoresco pueblo de la provincia de Toledo que en esa época apenas despuntaba.

Julio Iglesias junto a Isabel Preysler en su boda en Illescas (Toledo).

El 29 de enero de 1971 un Julio Iglesias en pleno despegue y una Isabel Preysler de menos de 20 años se dieron el "sí quiero" en la capilla de La Quinta de Illescas, complejo hostelero situado muy cerca de la autovía A-42 que entonces regentaba José Luis, un hombre muy conocido en la zona por sus restaurantes y salones de celebraciones.

Lo que pretendía ser una ceremonia relativamente íntima terminó convirtiéndose en un fenómeno de masas. Centenares de periodistas, fotógrafos y curiosos se amontonaron dentro y fuera de la finca toledana hasta tal punto que había más representantes de la prensa y fans que invitados.

Capilla donde se dieron el "sí quiero" Julio Iglesias e Isabel Preysler. Laquintadeillescas.com

Isabel llegó con un vestido blanco sencillo y muy tradicional. A cada paso que la novia daba hacia el altar los cámaras se atrincheraban en bancos y sillas para buscar el mejor ángulo. Un día que supuso el verdadero nacimiento público del "fenómeno Preysler".

Las crónicas describen cómo el sacerdote oficiante, el padre Don Gregorio Álamos, llegó a parafrasear el gran éxito de Iglesias: "Por lo tanto, la vida no sigue igual", un guiño que quedó capturado por las cámaras del NO-DO para siempre.

La Quinta de Illescas es en la actualidad uno de los espacios para bodas y eventos más consolidados de Castilla-La Mancha. El recinto cuenta con más de 24.000 metros cuadrados de extensión distribuidos en amplios jardines con árboles centenarios, salones independientes y una capilla consagrada que permite celebrar ceremonias religiosas.

El complejo está preparado para grandes celebraciones de hasta 450 -480 invitados gracias a sus servicios de restauración propios y equipo especializado. En cuanto a precios, las principales plataformas de bodas sitúan el menú de banquete en un rango desde 100 hasta 200 euros por persona, según la fecha, extras y número de invitados.

La sala del banquete donde se celebró la boda mantiene la estructura, pero no la decoración. Laquintadeillescas.com

Más allá de la finca, desde "la boda del año" Illescas ha experimentado un enorme crecimiento económico y demográfico erigiéndose como el destino perfecto para grandes empresas de logística y para familias que desean tranquilidad sin perder conexión con Madrid.

​Un municipio que será recordado como el testigo silencioso de aquel día en que Julio Iglesias e Isabel Preysler iniciaron una bonita historia de amor que terminó siete años después (1978) y con tres hijos en común: Chábeli, Julio José y Enrique.