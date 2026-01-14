El Ayuntamiento de Toledo defiende las inversiones de la Diputación: "Luchamos por cada euro, venga de donde venga"

Juanjo Alcalde ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Toledo.

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juanjo Alcalde, ha reafirmado este miércoles su "compromiso" con la colaboración entre instituciones como "herramienta" para el progreso de la ciudad. "Luchamos por cada euro y por cada céntimo para Toledo, venga de donde venga”, ha afirmado.

El concejal ha asegurado que el objetivo prioritario del Ejecutivo liderado por el alcalde Carlos Velázquez "es el beneficio de los toledanos" tras las críticas recibidas por la adquisición de la Escuela de Enfermería por parte de la Diputación Provincial para abrir una residencia universitaria.

“Todo lo que sea bueno para Toledo, este equipo de Gobierno lo encabezará, lo impulsará y trabajará para llegar a soluciones que redunden en el beneficio de los toledanos”, ha recalcado.

Alcalde ha lamentado la postura de "rechazo sistemático" de los partidos de la oposición, a quienes acusa de practicar un bloqueo a los pactos institucionales. Según el portavoz, esta actitud demuestra una “incapacidad para llegar a acuerdos” que ya se vio en legislaturas anteriores.

“Si les molesta que lleguemos a acuerdos que faciliten mejorar la calidad de la ciudad, deberían replantearse su forma de hacer política”, ha reafirmado.

Asimismo, ha subrayado que la prioridad económica está por encima de las siglas políticas: “Nuestro equipo cree en la mano tendida y en los acuerdos, y nosotros luchamos por cada euro y por cada céntimo para Toledo, venga de donde venga”.

En este sentido, ha dado la bienvenida a cualquier inversión, ya provenga de la Diputación, la Junta de Comunidades o el Gobierno de España, "gobierne quien gobierne”.