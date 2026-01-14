Ataques a las colonias felinas en Talavera de la Reina: desde un gato muerto a tiros a suelta de galgos

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha denunciado numerosos actos vandálicos registrados contra las colonias felinas de la ciudad. Entre ellos, han localizado el cadáver de un gato con un tiro a la cabeza, un caso que ha sido trasladado a la Fiscalía.

Los detalles de todos estos ataques han sido desgranados este miércoles en rueda de prensa por Julia González, concejala de Sanidad y Consumo.

González ha explicado que los informes técnicos elaborados en torno a la muerte de este felino, señalaban que el cadáver presentaba "signos claros de violencia". Concretamente, dirimió que la causa de la muerte había sido el disparo de un proyectil, posiblemente del calibre 22, que se alojó en la base del cráneo del animal y le provocó "una muerte inmediata".

Este incidente ocurrió a mediados de diciembre y durante la investigación se ha podido observar mediante las cámaras de videovigilancia la presencia de un vehículo que se detuvo durante varios segundos en el lugar donde se encontraba el animal y abandonó posteriormente la zona.



Las grabaciones, junto con los informes técnicos y el resto del material probatorio, “han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para su investigación”, ha detallado la edil.

Destrozos intencionados

La concejala ha añadido que durante el último mes se han realizado actos vandálicos contra las colonias felinas, se han registrado “destrozos intencionados” en puntos de alimentación y elementos de mobiliario urbano autorizados para la gestión de colonias felinas, ocasionados de manera intencional.



Además, González ha avanzado que recientemente se han soltado tres galgos en una colonia felina cercana a las instalaciones municipales donde se produjo la muerte del gato tiroteado y que ocasionó heridas a otro de los animales.



La concejala ha aclarado que “aunque no se ha identificado a los dueños, sí se ha hablado con vecinos, y una trabajadora de un sitio cercano ha afirmado que los dueños de los galgos dijeron que iban a volver a matar a los gatos de la colonia felina que hay allí”.



En Talavera de la Reina existen un total 77 colonias felinas registradas que a finales de 2025 arrojaban un censo de 674 gatos, de los que el 60% están esterilizados.