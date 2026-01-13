El Teatro de Rojas de Toledo cumple 450 años: 40 obras y el patio de butacas elevado para su temporada de primavera

Más de 40 espectáculos, con "lo más destacado del panorama escénico nacional", y una nueva edición de 'Patio arriba' conformarán la Temporada de Primavera del Teatro de Rojas de Toledo, que arrancará el próximo 8 de febrero. Esta programación especial servirá para conmemorar los 450 años del Mesón de la Fruta, origen del corral de comedias de la ciudad, elevando el patio de butacas mediante su histórico mecanismo.

Así lo han destacado la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, y el director del Rojas, Francisco Plaza, quien ha avanzado que se levantará el patio para poner en valor que es "el único en el sur de Europa con un sistema de elevación". En este contexto, del 22 de enero al 26 de febrero, se mostrará la exposición 'Actores sin alma', que recorre 900 años del teatro de figuras, junto a la puesta en escena de piezas cortas y títulos clásicos como 'Caballeros Hoy' y 'La princesa y el dragón', de la compañía conquense La Máquina Real.

En cuanto a la temporada, el 26º Ciclo de Teatro Contemporáneo contará con 10 títulos. La programación se iniciará el 14 de febrero con 'Jerusalem', a la que seguirán 'Nevenka' (4 de marzo), 'Camino a la Meca' (15 de marzo), 'Canadá' (20 de marzo), 'American Buffalo' (11 de abril), 'Música para Hitler' (16 y 17 de abril), 'Carmen, nada de nadie' (24 de abril), 'Las amistades peligrosas' (8 de mayo), 'Gool' (14 de mayo) y 'La vida extraordinaria' (23 de mayo).

Por su parte, en el ciclo de Teatro y Danza en Familia destacan obras como 'Ábrete Sésamo, Alí Babá y los 40 ladrones' el 15 de febrero, 'El abrazo' el 14 de marzo, 'Sustrai' el 28 de marzo, el musical 'Alicia en el país de las maravillas' el 12 de abril, 'A la Gloria con Gloria Fuertes' el 10 de mayo y el 'Harry Potter Sinfónico' el domingo 24 de mayo.

Los espectáculos fuera de ciclo arrancarán con el ballet clásico 'Giselle' (8 de febrero) e incluyen propuestas como 'Verso a Verso' con Charo López (27 de febrero), 'Tarzán. El Musical' (8 de marzo), 'Sonrisas y Lágrimas' (3 de abril) o 'Essentia' de Ana Alcaide el 10 de abril. Completan el cartel Goyo Jiménez con 'América Forever' (19 de abril), 'Chavela, la última Chamana' (26 de abril), el concierto del Orfeón de las Tres Culturas (22 de mayo) y el Festival Internacional de Magia 'Toledo Ilusión 2026', que cerrará la temporada del 28 al 31 de mayo.

Respecto a la venta, los abonos se podrán adquirir del 16 al 23 de enero en taquilla, mientras que las entradas individuales estarán disponibles a partir del día 24. Sobre los posibles descuentos para jóvenes menores de 35 años, Ana Pérez ha indicado que el equipo de Gobierno está estudiando cómo gestionarlo, probablemente a través de la Concejalía de Juventud, con la firme intención de llevar a cabo estas deducciones, ha dicho.

Finalmente, el edil de Educación, Daniel Morcillo, ha resaltado el éxito de las campañas escolares, que han atraído a más de 4.000 alumnos toledanos en lo que va de legislatura. Para esta temporada, los estudiantes podrán disfrutar de obras como 'La vida es juego', 'Alicia en el país de las maravillas' y 'Gool'. "Educar no solamente es transmitir contenidos, sino vivir experiencias que se recuerdan toda la vida", ha concluido el responsable de Educación.