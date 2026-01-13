Puy du Fou se consolida como destino navideño con más de 150.000 visitantes, un 40 % más que hace un año

El parque histórico que Puy du Fou España tiene en Toledo ha cerrado su temporada de Navidad con 150.000 visitantes, lo que supone un crecimiento de un 40% con respecto a la temporada anterior.

"Los datos confirman que, en tan solo cuatro años, el parque se ha consolidado como uno de los planes navideños preferidos de los españoles, con unos índices de satisfacción que reflejan la calidad de la experiencia vivida", asegura la empresa gestora del complejo en un comunicado de prensa.

Durante las 19 jornadas en las ha permanecido abierto en esta corta temporada invernal, el parque se transformó en un gran escenario navideño con hogueras que reunían a familias, villancicos populares, el Belén, la cabalgata de los Reyes Magos y todo al calor de unas tradiciones compartidas.

"Una Navidad sin artificios, pensada para detener el tiempo y reencontrarse con lo esencial", agregan desde la empresa.

La principal novedad que Puy du Fou ha presentado este año ha sido el espectáculo 'La Alegría de la Navidad', un montaje creado especialmente para esta temporada que emocionó al público a través de una puesta en escena espectacular y un mensaje cargado de esperanza, unión y alegría.

Cabalgata de los reyes

Un año más, los más pequeños vivieron uno de los momentos más esperados de la Navidad: el encuentro en persona con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Un instante mágico que llenó el parque de sonrisas, miradas de asombro y emoción contenida, convirtiéndose en uno de los recuerdos más especiales para muchas familias.

"Ver las caras de ilusión de los niños al saludar a los Reyes Magos fue, una vez más, uno de los grandes regalos de esta temporada", expresan.

Desde el parque concluyen que "con esta exitosa temporada navideña, Puy du Fou España reafirma su compromiso de seguir ofreciendo experiencias únicas, emocionantes y fieles a nuestras raíces, poniendo en valor las tradiciones, la historia y los momentos compartidos".