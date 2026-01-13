Fallece a los 96 años Roberto Pérez Bracamonte, decano de la medicina digestiva y el afiliado más veterano del PP de Toledo

Toledo despide a una de sus figuras más emblemáticas. El doctor Roberto Pérez Bracamonte, especialista en aparato digestivo, ha fallecido a los 96 años tras una vida dedicada al ejercicio de la medicina y al servicio de su ciudad.

Conocido por varias generaciones de toledanos, el facultativo mantuvo abierta durante décadas su consulta del callejón Vino de Esquivias, situada en las inmediaciones del hotel Alfonso VI del Casco Histórico.

Pérez Bracamonte no solo destacó en el ámbito sanitario, sino que también representaba la memoria viva de la política local. Según han confirmado fuentes del Partido Popular de Toledo a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el doctor figuraba como el afiliado más veterano de la formación en la provincia, además de ser integrante de la Cofradía del Santo Sepulcro.

Su vinculación con las siglas populares se fraguó de la mano de José Finat y de Bustos, aristócrata y figura relevante en la historia de la Diputación Provincial y la Caja de Ahorros de Toledo.

Su trayectoria no pasó inadvertida para sus compañeros de profesión. En el año 2019, el Colegio Oficial de Médicos de Toledo le rindió un emotivo homenaje en un acto que ponía en valor la dedicación de aquellos profesionales con más de 60 años de colegiación.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos sumamos a las condolencias por el fallecimiento.