Casa Álvarez iluminará artísticamente la sede de la Diputación de Toledo por 762.000 euros

Simulación del nuevo alumbrado artístico de la sede de la Diputación de Toledo.

La empresa toledana Casa Álvarez se encargará de la nueva iluminación artística del Palacio Provincial de la Diputación de Toledo, un proyecto que renovará por completo el alumbrado exterior del edificio con tecnología led RGB.

Tres empresas se presentaron al concurso, y la adjudicación ha recaído en Casa Álvarez, S.A., por ser la oferta más ventajosa económicamente. Las otras dos propuestas no han salido a la luz, ya que el acto de apertura de sobres se realizó de forma privada. El importe del contrato asciende a 762.197,83 euros con impuestos incluidos.

El contrato contempla la instalación de un sistema de alumbrado artístico de bajo consumo en la sede de la Diputación, situada en la toledana plaza de la Merced, con un plazo de ejecución de tres meses.

Casa Álvarez es una empresa toledana del sector eléctrico con más de dos siglos de historia, especializada en alumbrado público y en iluminación artística de monumentos y edificios singulares, un ámbito en el que ha desarrollado numerosos proyectos de referencia.

La actuación permitirá sustituir la antigua iluminación por proyección, instalada en 2003, por un nuevo sistema led RGBW que combina eficiencia energética, innovación tecnológica y respeto patrimonial en un edificio declarado Bien de Interés Cultural en 1998.

El nuevo alumbrado incluirá proyectores lineales integrados en la fachada, iluminación por inundación y sistemas de proyección de imágenes, lo que permitirá resaltar los elementos arquitectónicos del Palacio Provincial mediante iluminación rasante y distintas tonalidades de luz.

Además, la tecnología instalada permitirá programar la iluminación y adaptar los colores del edificio en fechas señaladas del calendario, con usos conmemorativos, institucionales o de interés social.