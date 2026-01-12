Yuncos (Toledo) lleva a la Subdelegación del Gobierno los reiterados cortes de luz que sufre un barrio del municipio
El Consistorio también ha hecho una reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
El Ayuntamiento de Yuncos (Toledo) ha puesto en conocimiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y de la Subdelegación del Gobierno en Castilla-La Mancha los reiterados cortes de suministro eléctrico que se están produciendo en los últimos meses en una parte del municipio.
Unas interrupciones, en algunos casos prolongadas, que están afectando a viviendas particulares, comercios, empresas y servicios públicos, "provocando perjuicios materiales y una notable merma en la calidad de vida de la ciudadanía". A esto se une que en la zona viven personas mayores, algunas de ellas vulnerables y dependientes.
Según el Consistorio, los vecinos y el Ayuntamiento ya han trasladado numerosas reclamaciones a la empresa comercializadora Naturgy y a la empresa distribuidora Unión Fenosa Distribución, "sin que hasta la fecha se haya dado una solución efectiva que evite la repetición de estas incidencias".
Por ello, han mostrado su preocupación a la OMIC y a la Subdelegación del Gobierno "no solo por los daños materiales, sino también por las posibles consecuencias en materia de seguridad, orden público, convivencia ciudadana y prestación de servicios esenciales".
Llamamiento a los afectados
Asimismo, el Consistorio ha hecho un llamamiento a los afectados "para que presenten reclamaciones individuales ante la OMIC, para reforzar las actuaciones institucionales y facilitar la adopción de medidas que garanticen un suministro eléctrico adecuado, continuo y seguro".
Y han recordado que la atención de la OMIC se realiza con cita previa, los miércoles de 9:00 a 11:30 horas y los jueves de 9:30 a 12:00 horas, pudiendo solicitarse a través de la sede electrónica de Sagra Alta, su página web o por vía telefónica.
"El Ayuntamiento reitera su compromiso de seguir defendiendo los derechos de sus vecinos hasta que esta situación quede definitivamente resuelta", han expresado.