Olías del Rey (Toledo) destina más de 85.000 euros a la mejora de varias de sus instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) ha destinado 86.632,75 euros a la mejora y acondicionamiento de instalaciones deportivas dentro del Plan Municipal de Inversiones, reafirmando su compromiso con el fomento del deporte, la mejora de los espacios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía.

Una de las actuaciones más destacadas ha sido el acondicionamiento de una pista deportiva situada junto a la rotonda del Camino del Barranco, que ha contado con una inversión de 24.555,74 euros y que abrió al público coincidiendo con las vacaciones de Navidad de los escolares, para el disfrute de niños, jóvenes y familias del municipio.

Esta actuación permite ampliar y diversificar los espacios deportivos al aire libre, ofreciendo una instalación accesible y moderna para la práctica deportiva en el día a día, también segura, ya que cuenta con un nuevo vallado perimetral, iluminación para la noche y porterías antivandálicas y antivuelco. Además, se ha llevado a cabo la puesta a punto de otras pistas exteriores del municipio.

La alcaldesa, Charo Navas, ha señalado que estas inversiones "reflejan la apuesta firme de este equipo de Gobierno por el deporte como herramienta de salud, convivencia y desarrollo personal".

Asimismo, la responsable municipal ha comentado que reabrir esta nueva pista deportiva "permite que nuestros y nuestras escolares y jóvenes puedan disfrutar de su tiempo libre en un espacio adecuado y seguro, fomentando hábitos de vida saludables desde edades tempranas".

Cubierta del Polideportivo Municipal

Dentro de este mismo paquete de inversiones, el Ayuntamiento ha acometido la reparación de los daños causados en la cubierta del Polideportivo Municipal, con una inversión de 47.263,88 euros, una actuación necesaria para garantizar la seguridad de la instalación y su correcto funcionamiento.

Además, se ha intervenido en la reparación del pavimento del Polideportivo Municipal, con una inversión de 14.813,13 euros, mejorando notablemente las condiciones de la pista y la práctica deportiva en una de las instalaciones más utilizadas del municipio.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan Municipal de Inversiones, que contempla una inversión global cercana a los tres millones de euros para mejorar infraestructuras y servicios públicos en Olías del Rey.

Con estas inversiones, que también han permitido la instalación de un gimnasio biosaludable al aire libre en la zona de San Francisco, el Ayuntamiento de Olías del Rey continúa avanzando en la modernización de sus instalaciones deportivas, apoyando el deporte base, a los clubes locales y promoviendo un uso activo y responsable de los espacios públicos.