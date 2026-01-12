La Diputación de Toledo, y no el Ayuntamiento, comprará la Escuela de Enfermería para abrir la residencia universitaria

La hoja de ruta para la revitalización del barrio de Palomarejos ha dado un giro administrativo relevante. Finalmente será la Diputación Provincial de Toledo, y no el Ayuntamiento de la capital, la administración que adquiera el edificio de la antigua Escuela de Enfermería a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Así lo ha desvelado este lunes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una entrevista en la Cadena SER. El regidor ha aclarado que, aunque el Consistorio lideró la oferta formal de dos millones de euros, aceptada por la Seguridad Social el pasado diciembre, será la institución provincial la que asuma la inversión para transformar el inmueble en una residencia universitaria.

El objetivo es dar respuesta a la demanda de alojamiento estudiantil en la ciudad y actuar como motor económico en un barrio afectado por el traslado del hospital Virgen de la Salud. "Las bondades que tiene una residencia de estudiantes son indiscutibles", ha reiterado Velázquez en varias ocasiones, subrayando la voluntad de recuperar edificios en desuso para generar vida y actividad comercial.

Este cambio de titularidad en la compra se enmarca en la estrecha colaboración entre ambas administraciones lideradas por el Partido Popular. La Escuela de Enfermería se suma así a otros proyectos como el plan 'Toledo Emerge', con los edificios de Alamillos del Tránsito o el centro cultural San Ildefonso, donde la Diputación ejerce de promotor económico para proyectos que capitaliza la ciudad.

Más allá de Palomarejos, el alcalde ha vinculado también a la Diputación en el futuro convenio a tres bandas -junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha- para la reforma integral de la estación de autobuses. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 800.000 euros, está previsto que se formalice mediante firma a lo largo de este 2026.

Con esta operación, el equipo de Gobierno busca consolidar un modelo de gestión basado en la cooperación institucional para desbloquear infraestructuras que, como la antigua Escuela de Enfermería, llevan años cerradas y sin utilidad pública.