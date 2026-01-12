La Catedral y las concejalas pioneras de la democracia recibirán los máximos honores de Toledo por San Ildefonso

La presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María Ángeles Martínez, y el concejal del PCE y profesor de Lengua y Literatura, el fallecido Luis Alfredo Béjar.

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este lunes, 12 de enero de 2026, la relación de honores y distinciones que se entregarán el próximo 23 de enero con motivo de la festividad de San Ildefonso, patrón de la capital.

La propuesta del equipo de Gobierno, formado por el PP y Vox, ha contado con la abstención del PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida, definiendo un listado de galardonados configurado para el reconocimiento al servicio civil y la cultura.

La Medalla de la Ciudad será concedida a la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo con motivo de la conmemoración en este 2026 del VIII Centenario del inicio de la construcción de su estructura gótica, iniciada en 1226.

Junto al reconocimiento del patrimonio, el Ayuntamiento ha querido reivindicar la labor de las primeras mujeres concejalas de la corporación democrática de 1979, otorgando el título de Concejal Honorario a María Mercedes Teresa Fernández Díaz, Concepción Partearroyo Vallano y María Isabel Buendía Cruz por su papel a favor de la igualdad democrática en la política local.

En el ámbito de las trayectorias personales, María de los Ángeles Martínez Hurtado será nombrada Hija Predilecta por su labor al frente de la Cámara de Comercio de Toledo, mientras que Luis Alfredo Béjar Sacristán recibirá la misma distinción a título póstumo por su relevante legado en la política, como concejal del PCE, la docencia y la literatura.

Como Hijos Adoptivos, la ciudad reconocerá al archivero Mariano García Ruipérez por su defensa del patrimonio documental y al pediatra Álvaro Nodal por su dedicación sanitaria a las familias toledanas.

El talento artístico también tendrá un lugar destacado con el nombramiento de Ciudadanos de Honor para el cineasta y fotógrafo Pepe Castro y el grupo de música indie Veintiuno.

Además, la huella de estos reconocimientos quedará fijada en el mapa urbano con la dedicación de una rotonda en el barrio del Polígono al Colegio Oficial de Enfermería y el nombramiento de la Biblioteca de Buenavista como Antonio Casado Poyales, en homenaje al bibliotecario que dedicó su vida a proteger el tesoro bibliográfico de la ciudad.