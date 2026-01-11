La curiosa casa rural de Toledo elaborada con cajas de camión: "Mi suegro era camionero y les dio una segunda vida"

En pleno corazón de la comarca de los Montes de Toledo, se esconde una casa rural elaborada a base de cajas de camión. Esta curiosa finca situada en Navahermosa (Toledo) es el resultado del empeño de una familia camionera por darle una segunda vida sostenible a esos remolques de transporte.

Se trata de la finca 'Los Pájaros', un espacio a las puertas del Parque Nacional de Cabañeros de unos 15.000 metros cuadrados completamente vallados para el disfrute de adultos, niños y mascotas.

El propio nombre ya guarda una curiosidad: "Anteriormente esto era una granja de avestruces, de ahí su nombre", explica María, intengrante de la familia propietaria, que atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Jardín exterior del alojamiento.

"A lo largo de toda la casa tenemos varias señas de identidad que reflejan este pasado. En la cocina tenemos dos huevos de avestruz", resalta entre risas.

La accesibilidad es otro de los pilares del proyecto señala María: "La planta baja está totalmente adaptada y contiene dos habitaciones para personas con movilidad reducida".

Salón principal.

Cajas de camión

El vínculo con el mundo del transporte de mercancías es la característica más llamativa de la finca 'Los Pájaros'. Toda la parte superior de la casa está construida a partir de cajas de camiones reutilizadas.

"Mi suegro es la tercera generación de camioneros y cuando se retiró decidió darles una segunda vida", cuenta una de las regentes del alojamiento. Una original forma de dar continuidad y salida al legado familiar.

Habitaciones de la casa que son cajas de camión reutilizadas.

En el interior de las habitaciones, equipadas con grandes ventanales, se pueden apreciar pequeños detalles de esas cajas que se han dejado a la vista adrede. Sin embargo, una vez accedes, apenas se aprecia que el lugar donde vayas a pasar la noche haya recorrido las carreteras del país.

"Tenemos mesas hechas a partir de las ruedas o de las puertas, aquí se aprovecha todo", subraya María. Una sostenibilidad que se traslada también al modelo energético de la casa. "Los techos están elaborados a partir de corcho y la pintura de las paredes no es cal, sino cal decolorada", apunta.

Además, el alojamiento tiene total independencia de la red de suministros gracias a sus pozos de agua que reciclan el agua y las placas solares instaladas a lo largo de los 15.000 metros cuadrados.

Todo ello, convierte a 'Los Pájaros' en un proyecto turístico rural diferente que busca ofrecer paisaje, memoria familiar y sostenibilidad a quienes buscan noche cerca del famoso parque temático Puy du Fou España.