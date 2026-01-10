El pueblo abandonado de Toledo elegido entre los 12 más impresionantes de España por una prestigiosa revista

Entre Toledo y Madrid aún siguen en pie los restos de una antigua aldea fantasma elegida entre los 12 pueblos abandonados más impresionantes de España por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler, destacando su atractivo sobre los amantes de la fotografía, las escapadas rurales y el misterio.

Se trata de Caudilla, un enclave que quedó prácticamente vacío tras la Guerra Civil española. En dicho conflicto bélico, el terrateniente Claudio Ruiz Bajo y sus tres hijos fueron represaliados, dejando el poblado en manos de sus hijas.

Ambas se repartieron Caudilla en dos grandes fincas y los jornales de estas tierras acabaron marchándose al municipio vecino, Val de Santo Domingo, tras la mecanización del campo en la segunda mitad del siglo XX.

Calle principal de Caudilla. Zonasabandonadas.blogspot.com

Los orígenes de este pueblo se trasladan mucho más atrás, fue tierra repoblada por castellanos viejos en el siglo XII. Las crónicas recogen que Enrique IV de Castilla hizo parada en Caudilla en su camino a Toledo y ya en 1477, la villa contribuía al sostenimiento de la Santa Hermandad de Toledo.

Una migración que convirtió este lugar en un escenario de tierras descuidadas, edificios en ruinas y memorias de lo que en su día fue un lugar lleno de vida. El censo municipal señala que en 1847 Caudilla contaba con 188 habitantes repartidos en 36 casas.

Las ruinas del Castillo de Rivadeneyra son lo más destacable de lo que conserva este pueblo. Esta fortaleza señorial del siglo XV, levantada por la familia que le da nombre, sufrió el desmoronamiento de buena parte de su fachada tras un fuerte temporal de viento en el año 1999.

En 2026, la escultura de Jesucristo que sigue en pie en lo alto de la torre izquierda se ha convertido en el icono de Caudilla. A pocos metros, el visitante puede contemplar los restos de la iglesia dedicada a Santa María de los Reyes y su fachada encalada de blanco.

Frente a los restos del edificio religioso permanece el antiguo cementerio, lo que queda del ayuntamiento-escuela y apenas un par de calles donde reina el silencio. En 1973, Caudilla y Val de Santo Domingo forjaron una fusión administrativa para dar a luz al actual municipio de Santo Domingo-Caudilla, que cuenta con 1.300 vecinos.

La potencia visual de este pueblo fantasma es tal que, en 2017, el rapero Residente grabó en este lugar el videoclip de su hit 'Guerra' junto a actores como Hiba Abouk, Paco León o Unax Ugalde. Pese al paso del tiempo, los corazones de los vecinos de Caudilla siguen latiendo en las casas medio derruidas que flanquean la única calle.