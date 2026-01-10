La Lotería Nacional deja un jugoso premio de 300.000 euros en un pueblo de Toledo este sábado
Se trata de un segundo premio, que ha recaído en el número 77.314.
Un despacho receptor de El Toboso (Toledo) ha vendido parte del segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, correspondiente al número 46.705, dotado con 300.000 euros al número.
Según ha informado la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE) en una nota de prensa, el premio ha sido consignado en el despacho receptor número 77.385, situado en el número 43 de la calle Antonio Machado de este municipio toledano.
Además de en El Toboso, el número agraciado ha sido vendido en distintos puntos del país, entre ellos Las Palmas, Madrid, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Benidorm (Alicante), Portugalete (Vizcaya) y Cabezón de la Sal (Cantabria).
Por su parte, el primer premio del sorteo, correspondiente al número 77.314, ha sido vendido íntegramente en una administración de loterías de Segovia, según ha precisado LAE.