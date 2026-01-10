La Justicia respalda al alcalde de Magán por las medidas contra la okupación de 50 viviendas: "Volvería a actuar igual"

La Audiencia Provincial de Toledo ha respaldado las actuaciones llevadas a cabo por el alcalde de Magán, José Luis Martínez, para hacer frente a la okupación ilegal de un bloque de 50 viviendas en el municipio, al archivar definitivamente la causa penal abierta contra él por las medidas adoptadas en 2021.

Según el auto judicial, fechado el 17 de diciembre de 2025, la Audiencia desestima el recurso presentado contra el archivo previo dictado por el Juzgado de Instrucción y concluye que el regidor "hizo todo lo que estuvo en sus manos para resolver un problema colectivo de múltiples okupas", sin que se aprecie "arbitrariedad, injusticia ni capricho alguno en su actuación administrativa".

Los hechos se remontan a 2021, cuando un bloque de pisos situado en la calle 17 de Octubre, en pleno centro de Magán y a escasos metros del Ayuntamiento, fue ocupado de forma ilegal.

El edificio, cuya construcción había finalizado años atrás pero carecía de licencia final de obra tras la crisis inmobiliaria, fue ocupado "de la noche a la mañana" por numerosas personas, generando, según el Ayuntamiento, graves problemas de convivencia, inseguridad, salubridad y enganches ilegales de suministros.

Accesos tapiados

Ante esta situación, el alcalde dictó órdenes de corte de luz y agua en el inmueble y solicitó la colaboración de un operativo especializado de la Guardia Civil para garantizar la seguridad durante la actuación de las compañías suministradoras. Estas medidas provocaron la salida de los ocupantes a comienzos del verano de 2021.

Posteriormente, el Consistorio ordenó el tapiado de todos los accesos al edificio con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones, una actuación que permitió frenar ulteriores usurpaciones y recuperar la normalidad en la zona.

Estas decisiones derivaron en una denuncia penal interpuesta por uno de los ocupantes el 4 de octubre de 2021 ante el Juzgado de Instrucción de Toledo, en la que se acusaba al alcalde de posibles delitos de prevaricación, allanamiento de morada y coacciones.

La causa fue admitida a trámite y dio lugar a diligencias judiciales, con declaraciones de personal municipal y del propio regidor.

No obstante, tanto el Juzgado de Instrucción como, finalmente, la Audiencia Provincial han acordado el archivo de la causa. En su resolución, la Audiencia subraya que no existió "una flagrante violación del procedimiento administrativo", sino que el alcalde actuó para solucionar un problema vecinal e incluso de orden público, provocado por la ocupación masiva de las viviendas.

Tras conocerse la resolución judicial, José Luis Martínez ha asegurado que el problema de la ocupación ilegal en Magán es actualmente "prácticamente cero" y ha destacado el cambio experimentado en el municipio desde el inicio de su mandato.

"La situación ha cambiado drásticamente respecto a cómo estaba Magán cuando inicié mi etapa, con numerosas viviendas ocupadas y muchos conflictos vecinales", ha señalado.

Decisiones beneficiosas

El alcalde ha afirmado además que el actual clima de seguridad y normalidad permite al Ayuntamiento centrarse en otros asuntos relevantes para el municipio, como el inicio de importantes obras para evitar inundaciones durante episodios de lluvias torrenciales.

Martínez ha defendido que nunca ha tenido miedo a las consecuencias de tomar decisiones que considera beneficiosas para sus vecinos y ha asegurado que, pese a las amenazas recibidas y a un procedimiento penal que se ha prolongado durante cuatro años, "volvería a actuar de la misma manera". "Ha sido una alegría que la justicia reconozca la labor y respalde aquellas actuaciones", ha concluido.