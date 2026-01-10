La Junta sanciona con 14.500 euros a Monbus por las deficiencias en el servicio de autobuses Toledo-Talavera

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado el procedimiento de sanción a la empresa concesionaria del servicio de autobús entre Talavera de la Reina y Toledo y ha advertido de que, en caso de reiteración de los incumplimientos, la Administración regional podría optar por la resolución del contrato.

Fuentes de la Consejería de Fomento han informado a Efe de que se ha puesto en marcha el procedimiento para imponer penalidades por un importe de 14.500 euros por incumplimientos del contrato de concesión del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera.

Según la resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, se han acumulado incidencias relacionadas con retrasos, deficiencias en la limpieza, uso de vehículos no adscritos al contrato, con capacidad insuficiente y pasajeros de pie, así como la falta de sustitución rápida de autobuses por averías, deficiencias de seguridad o ausencia de calefacción, entre otras.

El acuerdo fue adoptado el pasado 26 de diciembre y notificado a la empresa concesionaria tras varios requerimientos previos.

Continuas denuncias

La presidenta de la Plataforma de Afectados por el Transporte de la línea Talavera-Toledo, Rosa de los Ríos, ha explicado a Efe que este jueves han recibido un correo de la Dirección General de Transportes, en respuesta a las continuas denuncias presentadas por las deficiencias del servicio, en el que se les informa del inicio del procedimiento para la imposición de sanciones económicas a Monbus, empresa concesionaria de la línea.

De los Ríos ha señalado que, antes de esta respuesta, la plataforma recibió contestación del Defensor del Pueblo, que comunicó haber solicitado a la Consejería de Fomento información sobre las quejas recibidas para iniciar, posteriormente, las acciones que procedan conforme a la ley.

La presidenta de la plataforma ha recordado que los usuarios de la línea llevan un año y medio sufriendo deficiencias en el servicio y que desde el primer momento han trasladado las incidencias a la Consejería.

Incidencias navideñas

Entre los últimos episodios, De los Ríos ha citado varias incidencias ocurridas durante las fiestas navideñas. En concreto, ha explicado que el día de Nochebuena, el autobús de las 15:30 horas tuvo que detenerse a mitad de trayecto por una sobrecarga del motor y, tras reanudar la marcha, comenzó a emitir humo, lo que obligó a varios usuarios a salir del vehículo.

Finalmente, los viajeros llegaron a Talavera a las 19:30 horas tras ser recogidos por un autobús urbano.

Asimismo, ha indicado que el 2 de enero otro autobús presentaba "todos los asientos rotos y sin cinturón de seguridad", y que el 6 de enero, a mitad del trayecto, "empezaron a caer objetos metálicos desde el techo del autobús sobre las cabezas de los usuarios".

Por todo ello, la plataforma ha alertado del riesgo de que pueda producirse una desgracia, ha calificado la situación de "insostenible" y ha advertido de que, si no se producen mejoras, se llevarán a cabo manifestaciones en la Consejería de Fomento, en Toledo, y en la estación de autobuses de Talavera.