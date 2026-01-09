Vox exige soluciones "reales" a la Junta "tras 16 meses de caos" en la línea de autobuses Toledo-Talavera

El Grupo Parlamentario de Vox ha reclamado este viernes soluciones inmediatas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por las continuas deficiencias en la línea de transporte público de autobús que une Talavera de la Reina y Toledo.

Esta situación, según la formación, lleva afectando a miles de usuarios más de 16 meses y ha calificado de "caos" por la falta de respuesta eficaz por parte del Gobierno regional.

Los diputados de Vox han anunciado que exigirán explicaciones al consejero de Fomento, Nacho Hernando, por la ausencia de soluciones duraderas tras reiteradas quejas de viajeros sobre incidencias, averías técnicas y deficiencias continuadas que dependen de este servicio interurbano.

Las quejas de los viajeros han sido constantes desde la adjudicación del servicio a la empresa Monbus en julio de 2024, con denuncias de lunas rotas, puertas que se caen, asientos deteriorados y averías frecuentes que han llegado a dejar autobuses sin poder superar los 40 km/h en pleno trayecto.

Asimismo, Vox ha lamentado que el PSOE vuelva a recurrir a anuncios "vacíos" que nunca se concretan en soluciones reales. "No basta con amenazar con que se va a expedientar a la empresa. En más de 16 meses de denuncias de los viajeros, la Junta ha tenido tiempo suficiente para actuar con contundencia", han subrayado.

El grupo parlamentario ha advertido de que teme que el consejero de Fomento "no tome medidas reales hasta que ocurra un accidente", algo que esperan que "no llegue a suceder", aunque la empresa concesionaria "sigue sin prestar el servicio en condiciones óptimas, incumpliendo de forma reiterada los pliegos de licitación que rigen el contrato público".