Venden por 2,1 millones de euros una imponente finca a hora y media de Madrid con casa principal y dos de invitados

Imagen de la finca puesta a la venta en Talavera de la Reina. AgroAnuncios

Tener una escapatoria en la naturaleza cerca de la ciudad es un lujo al que cada vez pretenden aspirar más personas. Por eso, las fincas de recreo situadas en los lugares de Castilla-La Mancha más cercanos a Madrid están cada vez más demandadas.

Una de estas oportunidades que ofrece el mercado, se sitúa en Talavera de la Reina, en un terreno de 260 hectáreas a apenas hora y media del centro de Madrid cuyo precio de salida es 2,1 millones de euros.

Se trata de un latifundio que además de su riqueza natural posee una casa principal con 300 metros cuadrados con varios dormitorios, dos casas adicionales para invitados y una más destinada a los guardeses, según recoge el anuncio publicado en la web AgroAnuncios.

Imagen áerea de la finca puesta a la venta en AgroAnuncios.

Esta finca posee varios paisajes y usos, por lo que se completa con naves destinadas a su explotación agraria y ganadera.

Entre sus recursos naturales se encuentran zonas de monte con encinas y fresnos, además de tierras de labor y pastos para ganado.

La infraestructura la completan el suministro de luz y agua a través de un sondeo.