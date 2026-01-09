Denuncian robos a ancianos por falsos sanitarios en el Hospital del Valle de Toledo: "Confían en quien les atiende"

“Robar a una persona mayor en un hospital es un acto ruin”. Así lo ha trasladado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha un familiar de una paciente con 90 años aproximadamente. Los presuntos robos de joyas de "gran valor personal" ocurridos en el Hospital del Valle de Toledo durante la última noche de su estancia hospitalaria, el 1 de enero, previo al alta del día 2 de enero por una mujer vestida de blanco, con ropa similar a la de observadores del hospital.

La paciente había ingresado el 19 de diciembre y permaneció acompañada casi todo el día por familiares, quedando sola únicamente durante la noche. Según el relato, la mujer se presentó en su habitación solicitando que la paciente "se quitara los pendientes", alegando que se le realizaría una prueba médica.

"Ella confía entregándole las joyas solicitadas ya que cuando estás en un lugar así estás muy vulnerable y piensas que las personas cercanas te cuidan", relata el familiar y puntualiza que la mujer vestida de blanco "parecía que llevaba mucha prisa por salir de la estancia".

Al día siguiente, la familia descubrió que la prueba médica nunca se había realizado. "Nos lo contó y no sabíamos de qué hablaba", cuenta el familiar a la vez que relata que la hija de la paciente fue a visitarla y, al saber de la situación, acudió al control del centro hospitalario donde le dijeron que "no había sido la única".

Misma operación

Los enfermeros del hospital confirmaron a la familia que otros pacientes también fueron engañados de la misma manera, y que esa noche se produjeron sustracciones de objetos personales, incluyendo móviles, pulseras, relojes y pendientes, aunque no pudieron precisar cuántos ni quiénes eran los responsables. "No puedo demostrarlo, pero lo que sucedió con mi familiar y su compañera de habitación sí", comenta.

Según la familia, los autores podrían ser cualquier persona ya que en Navidad "hay una alta rotación de personal en el hospital, con trabajadores temporales o de sustitución" siendo más complicado que se conozcan entre la plantilla esos días festivos.

No obstante, fuentes del Sescam han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que no tienen constancia de denuncias de robos en el Hospital del Valle y que el centro no mantiene un registro de las pertenencias de los pacientes.

Preocupación compartida

La familia ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, que les indicó que la falta de cámaras en pasillos y habitaciones dificulta la investigación, aunque se están recopilando testimonios y analizando posibles indicios para determinar si procede abrir un caso formal.

"El hospital debería tener mecanismos más estrictos de identificación del personal y protocolos claros para proteger a los más vulnerables. No puede ocurrir en un sitio donde las personas depositan su confianza y salud", concluye el familiar, expresando la preocupación compartida por muchos en la ciudad ante la posibilidad de que hechos similares puedan repetirse en instalaciones sanitarias.

Los familiares han mostrado su indignación e impotencia, subrayando la vulnerabilidad de los pacientes mayores. "Queremos alertar a la gente para que esté pendiente de lo que pueda pasar. No queremos que otros pasen por lo mismo que ha pasado nuestra abuela", asegura el familiar.